Εξαπλώνονται οι κινητοποιήσεις ενάντια στη σφαγή στην Γάζα

Δυναμικά συνεχίζονται οι, ενάντια στη σφαγή του παλαιστινιακού λαού από το κράτος του Ισραήλ και ενάντια σε κάθε συνένοχο σε αυτή, πρώτα απ' όλα την ίδια την αμερικανική κυβέρνηση, αλλά και τις διοικήσεις ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που συνεργάζονται πολύμορφα με το κράτος - δολοφόνο και τα μονοπώλιά του.

Παρά την εντεινόμενη κρατική καταστολή, τις εκατοντάδες συλλήψεις, τις διώξεις φοιτητών που αντιμετωπίζουν «πειθαρχικά μέτρα», μέχρι και αναστολή φοίτησης, τις άγριες επεμβάσεις αστυνομικών σωμάτων μέσα στις πανεπιστημιουπόλεις, τις απειλές για επέμβαση της Εθνοφρουράς, τις συκοφαντίες που παρουσιάζουν την καταδίκη της κατοχής των παλαιστινιακών εδαφών και του εγκλήματος στη Γάζα ως... «αντισημιτισμό», οι κινητοποιήσεις εξαπλώθηκαν σε πανεπιστήμια όλης της χώρας, με κατασκηνώσεις διαμαρτυρίας, ομιλίες, διαδηλώσεις να οργανώνονται σε όλο και περισσότερες πόλεις και ιδρύματα.

Ασπίδα προστασίας υψώνει η έμπρακτη αλληλεγγύη που εκφράζεται μέσα και έξω από τα πανεπιστήμια. Οι απειλές για βίαιη διάλυση εκδηλώσεων διαμαρτυρίας οδήγησαν σε ακόμα μαζικότερες διαδηλώσεις αλληλεγγύης, ενώ χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που κυκλοφόρησαν με διαδηλωτές στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (USC) να «μπλοκάρουν» αστυνομικά οχήματα που επρόκειτο να μεταφέρουν συλληφθέντες, να διαδηλώνουν έξω από αστυνομικό τμήμα κ.τ.λ.

Μαζί με τα συνθήματα γιακυριαρχούν συνθήματα όπως(Money for schools and education - not for bombs and occupation!),(Disclose, divest, we will not stop - we will not rest!).

Στο Χάρβαρντ (έξω από τη Βοστόνη), το σύνθημα «E-e-e, ο-ο-ο, the occupation has to go!» (Ε-ε-ε, ο-ο-ο, η κατοχή πρέπει να σταματήσει!») ήχησε στους προαύλιους χώρους, παρά την προσπάθεια της διοίκησης να επιβάλει περιορισμούς και ελέγχους στην είσοδο φοιτητών. Καταδικάζοντας τις προσπάθειες τρομοκράτησής τους, φοιτητής που μίλησε στην κινητοποίηση τόνισε: «Εμείς στεκόμαστε εδώ, στον χώρο του πλουσιότερου πανεπιστημίου του πλανήτη», γιατί «δεν παραβλέπουμε ότι κάθε πανεπιστήμιο στη Γάζα έχει καταστραφεί...!».

Στον χορό των κινητοποιήσεων μπήκαν και οι φοιτητές στο Πρίνστον (Νιου Τζέρσι), που επίσης οργάνωσαν κατασκήνωση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, απαιτώντας μεταξύ άλλων το πανεπιστήμιο να σταματήσει τη συνεργασία του με το Ισραήλ (μεταξύ άλλων με προγράμματα κοινά με το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ και το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ).

Στο πλευρό των φοιτητών στέκονται και καθηγητές και εργαζόμενοι πανεπιστημίων: Χαρακτηριστική είναι ανακοίνωση που υπογράφουν μέλη ΔΕΠ και διοικητικοί υπάλληλοι του Πρίνστον, ζητώντας να πάψει κάθε δίωξη φοιτητή, να μείνει η αστυνομία εκτός πανεπιστημίων, να διασφαλιστούν «τα δικαιώματα όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών, να συμμετέχουν σε ειρηνικές διαμαρτυρίες, στο Κολούμπια, στο Πρίνστον, σε όλες τις πανεπιστημιουπόλεις». Ανακοινώνουν μάλιστα ότι θα απέχουν από συνέδρια και άλλες δράσεις με ιδρύματα στα οποία οι φοιτητές αντιμετωπίζουν καταστολή.

Διαμαρτυρίες σε άλλες χώρες

Κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στους Αμερικανούς φοιτητές και καταδίκης της σφαγής στη Γάζα οργανώνουν φοιτητές και σε άλλες χώρες.

Στο Παρίσι, φοιτητές στο ίδρυμα Πολιτικών Επιστημών Sciences Po διαδήλωσαν αλληλέγγυοι στους Αμερικανούς φοιτητές, καλώντας τη διοίκηση και του δικού τους πανεπιστημίου σε «σαφή καταδίκη των ενεργειών του Ισραήλ» αλλά και «τερματισμό των πειθαρχικών διαδικασιών που αποσκοπούν στον εκφοβισμό των φοιτητών». Την Πέμπτη, φοιτητές από το «Universite Paris 1» συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Pantheon, με αφορμή και την εμφάνιση του Προέδρου Μακρόν στο πανεπιστήμιο της Σορβόνης, τονίζοντας: «Δεν μπορούμε να δεχτούμε να έρχεται ο Μακρόν να μιλά σε φοιτητές σαν να μην τρέχει τίποτα στη Σορβόνη, ενώ στην Παλαιστίνη συνεχίζεται μια γενοκτονία...».

Κοινή ανακοίνωση αλληλεγγύης στους Αμερικανούς φοιτητές εξέδωσαν και φοιτητικές οργανώσεις από διάφορα τουρκικά πανεπιστήμια, όπως το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Μέσης Ανατολής (ΜETU), το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης, το Πανεπιστήμιο Ανατολής, το Πανεπιστήμιο της Αγκυρας, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι και στην Τουρκία οι φοιτητές είναι αντιμέτωποι με καταστολή, μέτρα κατά της ελευθερίας έκφρασης κ.τ.λ.