ΗΠΑ - ΚΙΝΑ

Νέες αλληλοκατηγορίες, στρατιωτική κινητικότητα και εμπορικές κυρώσεις

«Οι ΗΠΑ προκαλούν τους μεγαλύτερους κινδύνους για την περιφερειακή ασφάλεια» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πεκίνο, αντιδρώντας έντονα σε νέα εμφάνιση αμερικανικού αντιτορπιλικού στα Στενά της Ταϊβάν, με φόντο την ευρύτερη όξυνση της αντιπαράθεσης ΗΠΑ - Κίνας.

Σχετική ανακοίνωση της Διοίκησης Ανατολικού Θεάτρου του στρατού της Κίνας αναφέρει ότι «η αμερικανική πλευρά από πρόθεση παίζει τα ίδια παλιά παιχνίδια και προκαλεί πρόβλημα, ενώ διαταράσσει τα πράγματα στα Στενά της Ταϊβάν».

Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο 7ος Στόλος ανακοίνωσε επίσημα πλεύση του αντιτορπιλικού «USS Curtis Wilbur», μιλώντας ξανά για... «διέλευση ρουτίνας» και επαναλαμβάνοντας ότι «η πλεύση του πλοίου από τα Στενά της Ταϊβάν δείχνει τη δέσμευση των ΗΠΑ σε μία ελεύθερη και ανοιχτή περιοχή της Ινδίας και του Ειρηνικού».

Την ίδια στιγμή, τις εξελίξεις σε Ασία - Ειρηνικό παρακολουθεί στενά και η Μόσχα. Ο Ρώσος υπουργός Αμυνας Σ. Σοϊγκού, μιλώντας στη διάσκεψη της Μόσχας για τη Διεθνή Ασφάλεια, υποστήριξε ότι «οι χώρες της περιοχής αναγκάζονται να διαλέξουν τη δημιουργία δομών παρόμοιων με το ΝΑΤΟ», μιλώντας για οικονομικές και άλλες κυρώσεις που χρησιμοποιούνται, μαζί με πολύμορφες πιέσεις και απειλές, περιλαμβανομένων «στρατιωτικών συμβάντων» αλλά και «πλύσης εγκεφάλου της κοινής γνώμης».

Εστιάζοντας ειδικά στη Νοτιοανατολική Ασία περιέγραψε την κατάσταση που διαμορφώνεται σήμερα ως αντίστοιχη με αυτή που προσπαθούν οι ΗΠΑ να καθιερώσουν στην Ευρώπη όπου «δημιουργούνται μονάδες υψηλής ετοιμότητας και αναπτύσσονται ειδικές μονάδες αεροπλανοφόρων. ΝΑΤΟικά πλοία συμμετέχουν ακόμα συχνότερα σε στρατιωτικές ασκήσεις χωρών της περιοχής, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο "ατυχημάτων"».

Αλλά και ο ναύαρχος Ι. Κοστιίκοφ, ανώτατο στέλεχος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι έχουν επιλέξει «πορεία αντιπαράθεσης» που εκδηλώνεται ειδικά σε Ασία - Ειρηνικό, αναφέροντας ότι «οι ΗΠΑ θέλουν να ελέγξουν αυτήν την περιοχή του κόσμου, που αντιπροσωπεύει το 60% του παγκόσμιου ΑΕΠ και έως το 45% του παγκόσμιου εμπορίου».

«Ανησυχία» ΗΠΑ - ΕΕ για το Χονγκ Κονγκ

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι αντιδράσεις της Δύσης για την ενίσχυση του ελέγχου του Πεκίνου στο Χονγκ Κονγκ.

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν επέκρινε το κλείσιμο της αντικυβερνητικής εφημερίδας «Apple Daily», επαναλαμβάνοντας ότι ο νόμος για την Εθνική Ασφάλεια που ενέκρινε η κινεζική Βουλή «χρησιμοποιείται για να καταπνίξει την ελευθερία του Τύπου και την ελεύθερη έκφραση απόψεων». Τόνισε χαρακτηριστικά ότι «η κατάργηση της ελευθερίας του Τύπου αντιτίθεται στα ιδανικά του Χονγκ Κονγκ ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο». Μεταξύ άλλων, συνέστησε στην Κίνα να τηρήσει τις «διεθνείς υποχρεώσεις» που «περιλαμβάνονται στον Βασικό Νόμο για το Χονγκ Κονγκ και τη Σινο-βρετανική Κοινή Διακήρυξη του 1984 και να σεβαστεί τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες».

Ο δε Αμερικανός Πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, μίλησε για μια «θλιβερή ημέρα» για την «ελευθερία του Τύπου» και για «κλιμάκωση της καταστολής από το Πεκίνο».

ΗΠΑ: Απαγόρευση εισαγωγών κινεζικών υλικών για ηλιακούς συλλέκτες

Την ίδια ώρα, καθώς ο «πόλεμος» ΗΠΑ - Κίνας εξελίσσεται σε όλα τα επίπεδα, η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την απαγόρευση σε εισαγωγές βασικών υλικών ηλιακών συλλεκτών από κινεζικές εταιρείες όπως οι «Hoshine Silicon Industry», «Xinjiang Daqo New Energy», «Daqo New Energy», «Xinjiang East Hope Nonferrous Metals», «Xinjiang GCL New Energy Material», επικαλούμενη μεταξύ άλλων παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουάσιγκτον έχει εκφράσει επανειλημμένα την ανησυχία της για το προβάδισμα της Κίνας σε σχετικούς τομείς: «Επί του παρόντος, έχουμε καθυστερήσει. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας ηλιακών συλλεκτών, ανεμογεννητριών, μπαταριών, ηλεκτρικών οχημάτων. Κατέχει σχεδόν το ένα τρίτο των παγκόσμιων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (...) Αν δεν προλάβουμε να καλύψουμε αυτήν την καθυστέρηση, η Αμερική θα χάσει την ευκαιρία να διαμορφώσει το μέλλον του κλίματος με τρόπο σύμφωνο προς τα συμφέροντα και τις αξίες μας», τόνιζε χαρακτηριστικά ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Α. Μπλίνκεν πριν από τη διεθνή Σύνοδο για το Κλίμα που οργάνωσε η κυβέρνηση Μπάιντεν την άνοιξη.