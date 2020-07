ΚΙΝΑ

Νέα μετάλλαξη του ιού της γρίπης των χοίρων

Ενα νέο στέλεχος του ιού της γρίπης των χοίρων, ικανό να προσβάλει ανθρώπους, φέρονται να εντόπισαν ερευνητές στην Κίνα, σύμφωνα με μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε στην αμερικανική επιστημονική επιθεώρηση PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Ο νέος τύπος φέρει την κωδική ονομασία G4 EA H1N1, επειδή προέρχεται γενετικά από το στέλεχος H1N1 που προκάλεσε την επιδημία του 2009.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της συγκεκριμένης μελέτης, μέχρι στιγμής ο νέος ιός δεν συνιστά μείζον πρόβλημα, αλλά - συνεχίζουν οι ίδιοι - διαθέτει «όλα τα βασικά χαρακτηριστικά ώστε να μολύνει ανθρώπους», ακόμα και να προκαλέσει νέα πανδημία. Μεταξύ άλλων, υπολογίζουν μετά από έρευνες ότι ο νέος ιός έχει μολύνει πάνω από 1 στους 10 εργαζόμενους στα σφαγεία της Κίνας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει δηλώσει ότι θα μελετήσει την έρευνα των Κινέζων επιστημόνων και ότι κλιμάκιό του θα μεταβεί στην Κίνα.