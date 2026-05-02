SUPER LEAGUE

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι πλέι οφ και πλέι άουτ

Σε κρίσιμη καμπή φτάνουν τόσο τα πλέι οφ 1-4 της Super League, που θα κρίνουν τον τίτλο, όσο και τα πλέι άουτ για την παραμονή στην κατηγορία. Από την άλλη, χωρίς ουσιαστικό ενδιαφέρον συνεχίζονται τα πλέι οφ 5-8, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ, που εξασφάλισε έτσι το πέμπτο ευρωπαϊκό «εισιτήριο».

Στα πλέι οφ 1-4 η 3η αγωνιστική σηματοδοτεί το φινάλε του πρώτου γύρου της διαδικασίας, με δύο σημαντικά ντέρμπι. Στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ο Παναθηναϊκός ψάχνει την πρώτη του νίκη υποδεχόμενος την πρωτοπόρο ΑΕΚ, που έχει κάνει το 2 στα 2 μέχρι στιγμής. Και στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ, θέλοντας να αντιδράσει μετά την απώλεια του Κυπέλλου, φιλοξενεί τον Ολυμπιακό, που επιδιώκει να μείνει ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου.

Στα πλέι άουτ, με τα δεδομένα να έχουν αλλάξει κατά πολύ, στην 6η αγωνιστική το ενδιαφέρον μοιράζεται στα ματς σε Σέρρες και Τρίπολη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 2/5: Παναιτωλικός - Κηφισιά (17.00 - Cosmote Sport 1), Πανσερραϊκός - ΑΕΛ (17.30 - Νοvasports 2), Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος (19.30 - Νοvasports Prime).

Κυριακή 3/5: Λεβαδειακός - Βόλος (17.00 - Νοvasports 2), ΟΦΗ - Αρης (17.00 - Cosmote Sport 1), ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (19.00 - Νοvasports Prime), Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (21.00 - Cosmote Sport 1).

BASKET LEAGUE

Ανοίγει η αυλαία στην Πυλαία

Στην Πυλαία ανοίγει η αυλαία των πλέι οφ της Basket League, με τον 3ο της κανονικής περιόδου ΠΑΟΚ να υποδέχεται το 6ο Περιστέρι στον πρώτο αγώνα της σειράς (Σάββατο 2/5, 16.00 - ΕΡΤ2 Σπορ), όπου οι δύο ομάδες διεκδικούν την πρώτη από τις δύο νίκες που χρειάζονται για την πρόκριση στα ημιτελικά. Ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα έδρας στη σειρά.

Οι πρώτοι αγώνες των υπόλοιπων ζευγαριών της οκτάδας θα διεξαχθούν το προσεχές διάστημα, λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ.

VOLLEYLEAGUE

Κομβική τρίτη «πράξη»

Καθοριστικό για τη συνέχεια της κόντρας για τον τίτλο της φετινής Volleyleague αναμένεται να είναι το τρίτο ματς της σειράς των τελικών, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Μετς τη Δευτέρα 4/5 (19.00 - ΕΡΤ2).

Οι δύο ομάδες, που βρίσκονται στο 1-1 στις νίκες, διεκδικούν τα «ηνία» στο κυνήγι για τον τίτλο, ο οποίος κρίνεται στις τρεις νίκες. Θυμίζουμε επίσης ότι αν χρειαστεί πέμπτος τελικός θα γίνει με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει το πλεονέκτημα έδρας ως 1ος στην κανονική περίοδο.

ΠΟΛΟ - CONFEREΝCE LEAGUE FINAL 4

Με διπλό ελληνικό ενδιαφέρον

Με διπλό ελληνικό ενδιαφέρον διεξάγεται αυτό το Σαββατοκύριακο στο Ρέστειο Κολυμβητήριο το Φάιναλ 4 της νεοσύστατης ευρωπαϊκής διοργάνωσης του Conference League πόλο ανδρών. Κι αυτό γιατί θα δώσουν το παρών ο Απόλλων Σμύρνης ως «οικοδεσπότης», αντιμετωπίζοντας στον έναν από τους δύο ημιτελικούς του Σαββάτου την ουγγρική Χόνβεντ (21.00 - ΕΡΤ2 Σπορ), και ο Πανιώνιος, που αναμετριέται με την Μπολόνια στον πρώτο ημιτελικό (19.00 - ΕΡΤ2 Σπορ).

Ο τελικός θα γίνει την Κυριακή (21.00 - EΡΤ2 Σπορ).