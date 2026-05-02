Θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο στην τελική φάση της Μπανταλόνα (7 - 9 Μάη)
Στον πρώτο ημιτελικό της Πέμπτης 7/5 (20.00 - Cosmote Sport 4) η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του τίτλου Μάλαγα, διεκδικώντας την πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου 9/5. Με τον ίδιο στόχο θα κοντραριστούν στον άλλο ημιτελικό Τενερίφη και Ρίτας Βίλνιους (7/5, 19.00 - Cosmote Sport 4).
Η τελική φάση της φετινής διοργάνωσης αναμφισβήτητα διεξάγεται σε μια ιδιαίτερη στιγμή για τον θεσμό, που κλείνει μια δεκαετία από την ίδρυσή του το 2016. Ηταν τότε που οι σχεδιασμοί της FIBA να αποκτήσει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, θέλοντας να απαντήσει στην κυριαρχία της Euroleague, πήραν σάρκα και οστά.
Ωστόσο, με τους ανταγωνισμούς στο ευρωπαϊκό μπάσκετ να έχουν οξυνθεί περαιτέρω τα τελευταία χρόνια και με τις ραγδαίες εξελίξεις την τελευταία διετία, το σκηνικό μοιάζει να αλλάζει ξανά. Η αναμενόμενη σύσταση του ΝΒΑ Εurope από τη σεζόν 2027 - 2028, προϊόν της συνεργασίας της FIBA και του αμερικανικού επαγγελματικού πρωταθλήματος μπάσκετ, προφανώς ως μια νέα απάντηση στη Euroleague, που συνεχίζει να κρατάει τα ηνία στην «πίτα» των κερδών, δείχνει να επηρεάζει άμεσα και το FIBA Champions League, τουλάχιστον στην υπάρχουσα μορφή του. Με βάση τα όσα έχουν γνωστοποιηθεί, η τελική φάση της Μπανταλόνα ίσως και να είναι μία από τις τελευταίες υπό το συγκεκριμένο «προφίλ» της διοργάνωσης.
Στους «κιτρινόμαυρους» υπάρχει πίστη ότι η ομάδα μπορεί φέτος να φτάσει στον τελικό και εκεί να κάνει την υπέρβαση, κατακτώντας το τρόπαιο όπως το 2018. Οδηγός στην προσπάθεια της «Ενωσης» στην Μπανταλόνα είναι η εντυπωσιακή φετινή πορεία της στη διοργάνωση, όπου έχει κάνει ένα σπουδαίο ρεκόρ, με 13 νίκες και μόλις 2 ήττες. Κάποιες απ' αυτές τις επιτυχίες μάλιστα ήρθαν απέναντι σε ιδιαίτερα ισχυρούς αντιπάλους, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την Μπανταλόνα, την οποία η ΑΕΚ με δύο νίκες απέκλεισε από το Final 4 που γίνεται στην έδρα της.
Υπό την καθοδήγηση του τεχνικού της, Ντράγκαν Σάκοτα, η ΑΕΚ έδειξε μέχρι τώρα μια εικόνα ομάδας που μπορεί να χαρακτηριστεί η πιο σταθερή και πειστική των τελευταίων ετών. Διαθέτοντας επιθετική πολυφωνία και βάθος στο ρόστερ της, με αρκετές μάλιστα τις περιπτώσεις όπου οι παίκτες από τον πάγκο έκαναν τη διαφορά, αλλά και δείχνοντας χαρακτήρα όπου χρειάστηκε, στην «Ενωση» επιβεβαίωσαν πλήρως με τις εμφανίσεις τους τις υψηλές τους βλέψεις για διάκριση στη διοργάνωση.
Στην εντυπωσιακή πορεία της ΑΕΚ προς το Final Four την πλέον σημαντική συμβολή είχε μια τετράδα παικτών: Ο αρχισκόρερ της, Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο Ράικουαν Γκρέι, που θεωρείται το «βαρόμετρο» της ομάδας, καθώς επίσης ο Δημήτρης Φλιώνης και ο πολύπειρος Λούκας Λεκαβίτσιους, που έχουν αποτελέσει το δίδυμο των καθοδηγητών του παιχνιδιού της «Ενωσης». Καθοριστικός υπήρξε και ο ρόλος του Μπράουν, του επίσης έμπειρου Νάναλι και, στον πρώτο γύρο, του Κρις Σίλβα, πριν μεταγραφεί στη Φενερμπαχτσέ.