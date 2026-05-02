FIBA CHAMPIONS LEAGUE - FINAL 4

Την επιστροφή στην κορυφή ψάχνει η ΑΕΚ

Ραντεβού με την κορυφαία της στιγμή στη φετινή σεζόν δίνει αυτήν τη βδομάδα η μπασκετική ΑΕΚ, συμμετέχοντας στο Final 4 του FIBA Champions League που θα διεξαχθεί στην Μπανταλόνα. Στην πόλη της Καταλονίας η «Ενωση» θα διεκδικήσει το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην Ιστορία της και το 2ο στη διοργάνωση, έχοντας μέχρι τώρα στη συλλογή της το Κύπελλο Κυπελλούχων του 1968, το Κύπελλο Σαπόρτα του 2000 και φυσικά το FIBA Champions League του 2018.

Στον πρώτο ημιτελικό της Πέμπτης 7/5 (20.00 - Cosmote Sport 4) η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του τίτλου Μάλαγα, διεκδικώντας την πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου 9/5. Με τον ίδιο στόχο θα κοντραριστούν στον άλλο ημιτελικό Τενερίφη και Ρίτας Βίλνιους (7/5, 19.00 - Cosmote Sport 4).

Θεσμός στη μέγγενη των ανταγωνισμών

Η τελική φάση της φετινής διοργάνωσης αναμφισβήτητα διεξάγεται σε μια ιδιαίτερη στιγμή για τον θεσμό, που κλείνει μια δεκαετία από την ίδρυσή του το 2016. Ηταν τότε που οι σχεδιασμοί της FIBA να αποκτήσει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, θέλοντας να απαντήσει στην κυριαρχία της Euroleague, πήραν σάρκα και οστά.

Ωστόσο, με τους ανταγωνισμούς στο ευρωπαϊκό μπάσκετ να έχουν οξυνθεί περαιτέρω τα τελευταία χρόνια και με τις ραγδαίες εξελίξεις την τελευταία διετία, το σκηνικό μοιάζει να αλλάζει ξανά. Η αναμενόμενη σύσταση του ΝΒΑ Εurope από τη σεζόν 2027 - 2028, προϊόν της συνεργασίας της FIBA και του αμερικανικού επαγγελματικού πρωταθλήματος μπάσκετ, προφανώς ως μια νέα απάντηση στη Euroleague, που συνεχίζει να κρατάει τα ηνία στην «πίτα» των κερδών, δείχνει να επηρεάζει άμεσα και το FIBA Champions League, τουλάχιστον στην υπάρχουσα μορφή του. Με βάση τα όσα έχουν γνωστοποιηθεί, η τελική φάση της Μπανταλόνα ίσως και να είναι μία από τις τελευταίες υπό το συγκεκριμένο «προφίλ» της διοργάνωσης.

Με οδηγό το 2018 και πίστη





Οσον αφορά την παρουσία της ΑΕΚ στο Final 4, θα είναι η τέταρτή της στον θεσμό και δεύτερη συνεχόμενη. Εχουν προηγηθεί οι συμμετοχές της στα Final 4 του 2018 στο ΟΑΚΑ, όταν και κέρδισε το τρόπαιο επικρατώντας της Μονακό στον τελικό, του 2020, και πάλι στο ΟΑΚΑ, όπου πήρε τη 2η θέση χάνοντας από την ισπανική Μπούργκος στον τελικό, και πέρυσι στην έδρα της, τη «Sunel Arena», όπου βρέθηκε στην 3η θέση, νικώντας την Τενερίφη στον μικρό τελικό. Ετσι, φέτος είναι η πρώτη φορά που η ΑΕΚ διεκδικεί το τρόπαιο σε τελική φάση της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί εκτός Ελλάδας.

Στους «κιτρινόμαυρους» υπάρχει πίστη ότι η ομάδα μπορεί φέτος να φτάσει στον τελικό και εκεί να κάνει την υπέρβαση, κατακτώντας το τρόπαιο όπως το 2018. Οδηγός στην προσπάθεια της «Ενωσης» στην Μπανταλόνα είναι η εντυπωσιακή φετινή πορεία της στη διοργάνωση, όπου έχει κάνει ένα σπουδαίο ρεκόρ, με 13 νίκες και μόλις 2 ήττες. Κάποιες απ' αυτές τις επιτυχίες μάλιστα ήρθαν απέναντι σε ιδιαίτερα ισχυρούς αντιπάλους, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την Μπανταλόνα, την οποία η ΑΕΚ με δύο νίκες απέκλεισε από το Final 4 που γίνεται στην έδρα της.

Σταθερότητα, χαρακτήρας, αλλά και αγκάθια

Υπό την καθοδήγηση του τεχνικού της, Ντράγκαν Σάκοτα, η ΑΕΚ έδειξε μέχρι τώρα μια εικόνα ομάδας που μπορεί να χαρακτηριστεί η πιο σταθερή και πειστική των τελευταίων ετών. Διαθέτοντας επιθετική πολυφωνία και βάθος στο ρόστερ της, με αρκετές μάλιστα τις περιπτώσεις όπου οι παίκτες από τον πάγκο έκαναν τη διαφορά, αλλά και δείχνοντας χαρακτήρα όπου χρειάστηκε, στην «Ενωση» επιβεβαίωσαν πλήρως με τις εμφανίσεις τους τις υψηλές τους βλέψεις για διάκριση στη διοργάνωση.





Στον αντίποδα, η αδυναμία στο κομμάτι της σταθερότητας στον ρυθμό, με αποτέλεσμα «κενά» διαστήματα, και τα σκαμπανεβάσματα στην αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ έχουν αποτελέσει μέχρι τώρα τα «αγκάθια» στην κατά τ' άλλα αξιόλογη παρουσία της.

Στην εντυπωσιακή πορεία της ΑΕΚ προς το Final Four την πλέον σημαντική συμβολή είχε μια τετράδα παικτών: Ο αρχισκόρερ της, Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο Ράικουαν Γκρέι, που θεωρείται το «βαρόμετρο» της ομάδας, καθώς επίσης ο Δημήτρης Φλιώνης και ο πολύπειρος Λούκας Λεκαβίτσιους, που έχουν αποτελέσει το δίδυμο των καθοδηγητών του παιχνιδιού της «Ενωσης». Καθοριστικός υπήρξε και ο ρόλος του Μπράουν, του επίσης έμπειρου Νάναλι και, στον πρώτο γύρο, του Κρις Σίλβα, πριν μεταγραφεί στη Φενερμπαχτσέ.

Μπ. Τσ.