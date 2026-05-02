FIBA EUROPE CUP

Το «δις εξαμαρτείν» για τον ΠΑΟΚ

Ονειρο έμεινε για τον ΠΑΟΚ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το τρόπαιο του FIBA Europe Cup. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ηττήθηκε 89-74 εκτός έδρας από την Μπιλμπάο στον δεύτερο τελικό της φετινής διοργάνωσης, έχασε τη διαφορά των 6 πόντων με την οποία είχε νικήσει στον πρώτο τελικό (79-73) και έτσι η βασκική ομάδα διατήρησε τα σκήπτρα της στον θεσμό.

Οπως και πέρυσι, έτσι και φέτος οι «ασπρόμαυροι» του Μπιλμπάο αποδείχθηκαν ανυπέρβλητο εμπόδιο για εκείνους της Θεσσαλονίκης, παρότι αυτήν τη φορά οι προσδοκίες είχαν ανέβει για την ελληνική ομάδα λόγω της επικράτησής της στο πρώτο ματς. Πάντως το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έφτασε στον τελικό της διοργάνωσης παραμένει επιτυχία.

Ο «Δικέφαλος» ουσιαστικά πλήρωσε την κατάρρευσή του στο β' μέρος του δεύτερου τελικού, κατά το οποίο δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση στους ρυθμούς των γηπεδούχων. Μέχρι τότε οι παίκτες του Παντελή Μπούτσκου στέκονταν πολύ καλά, διατηρούσαν τον έλεγχο της κατάστασης (19-23 στο 10', 41-43 ημίχρονο) και σε συνδυασμό με το +6 του πρώτου τελικού «έβλεπαν» τρόπαιο.

Στο τρίτο δεκάλεπτο όμως τα πράγματα άλλαξαν άρδην, με την Μπιλμπάο να ανεβάζει ταχύτητα, να βρίσκει ελεύθερα σουτ τα οποία αξιοποίησε και να φτάνει σε ένα επιμέρους 27-16, που έφερε το σκορ στο 70-57 στο 30'. Παρά την προσπάθεια του ΠΑΟΚ να γυρίσει το ματς στην τελευταία περίοδο, η βασκική ομάδα δεν δυσκολεύτηκε να διατηρήσει τη διαφορά ασφαλείας υπέρ της.

Μπιλμπάο: Νορμάντας 17, Φρέι 9, Τζαγουόρσκι 5, Κράμπελι, Χίλιαρντ 16, Μπαγκαγιόκο 2, Πέτρασεκ 14, Πάντζαρ 14, Φοντ 3, Χλίνασον 9.

ΠΑΟΚ: Αλεν 9, Μέλβιν 4, Ταϊρί 19, Κόνιαρης 2, Ομορούγι 7, Περσίδης, Μπέβερλι 9, Φίλλιος, Μουρ 11, Ντιμσά 13.