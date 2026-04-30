ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Καταγγέλλει τον κυβερνητικό εμπαιγμό και καλεί σε συνέχιση του αγώνα επιβίωσης

Eurokinissi

«Δεν θα τους αφήσουμε να μας θάψουν το βιος για τα κέρδη μιας χούφτας καρτέλ», τονίζει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου σε ανακοίνωσή της για όσα διαμείφθηκαν στη σύσκεψη που έγινε πρόσφατα στο νησί με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και η οποία, όπως σημειώνει, «επιβεβαίωσε τον κυβερνητικό εμπαιγμό απέναντι στην καταστροφή της λεσβιακής κτηνοτροφίας».

Παράλληλα καλεί τους κτηνοτρόφους σε επαγρύπνηση, σημειώνοντας ότι θα πάρει «όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες. Θα γίνουν συσκέψεις των Αγροτικών Συλλόγων σε όλα τα χωριά για να ενημερωθεί και ο τελευταίος κτηνοτρόφος. Θα ανακοινωθεί νέα σύσκεψη της Ομοσπονδίας τις επόμενες μέρες», ενώ καλεί και σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς.

Διεκδικούμε το αυτονόητο: Να μη σβήσει η κτηνοτροφία από το νησί

Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνει πως «κάτω από την πίεση του μεγαλειώδους αγώνα μας, του οκταήμερου αποκλεισμού του λιμανιού που έδειξε ότι η Λέσβος δεν σκύβει το κεφάλι, αναγκάσαμε την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνάντηση. Βρεθήκαμε απέναντι στον γενικό γραμματέα, τον κύριο Πρωτοψάλτη. Πήγαμε εκεί για να πάρουμε καθαρές απαντήσεις. Πήγαμε για να διεκδικήσουμε το αυτονόητο: Να μη σβήσει η κτηνοτροφία από τον χάρτη του νησιού μας».

Σε σχέση με τα αποτελέσματα και αυτής της συνάντησης η Ομοσπονδία αναφέρει: «Για άλλη μια φορά γίναμε θεατές στο ίδιο έργο. Ακούσαμε τα ίδια χιλιοειπωμένα ευχολόγια, τις ίδιες γενικόλογες εξαγγελίες. Η κυβέρνηση, ενώ βλέπει το βιος μας να χάνεται, συνεχίζει να παίζει με τις λέξεις. Ο γενικός γραμματέας μας είπε ότι "τις επόμενες μέρες" θα ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις. Μας είπε ότι θα υπάρξει αναπλήρωση εισοδήματος μέχρι το τέλος του χρόνου και μια ενίσχυση για τις ζωοτροφές. Μας είπε πάλι για το γάλα, ότι η αναπλήρωση του εισοδήματος θα αποφασιστεί "από κοινού με την ΕΕ"».

Ενημερώνει ότι από την πλευρά της «έγινε σαφής παρέμβαση: Οι γενικόλογες κυβερνητικές εξαγγελίες δεν τρώγονται. Οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου δεν έχουν βάλει φράγκο στην τσέπη τους εδώ και ενάμιση μήνα. Η κατάσταση είναι οριακή και αυτό το καταλαβαίνει όλος ο λαός του νησιού, που στάθηκε στο πλευρό μας στο λιμάνι. Οι όποιες εξαγγελίες έγιναν κάτω από την πίεση αυτού του αγώνα και μόνο!

Εμείς το ξεκαθαρίσαμε: Η συνολική ζημιά για τη χαμένη παραγωγή, για το γάλα που χύθηκε και τα σφάγια του Πάσχα που δεν πουλήθηκαν, προσεγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ποσό τεκμηριωμένο. Αν η κυβέρνηση θέλει να την πιστέψουμε ότι θα δώσει "χωρίς όριο" αυτά που πρέπει, ας εξαγγείλει αυτά τα 20 εκατομμύρια άμεσα. Κάθε μέρα που περνάει χωρίς ζεστό χρήμα στον παραγωγό είναι μία μέρα πιο κοντά στην καταστροφή».

Εμπαιγμός και ψίχουλα από την κυβέρνηση

Ταυτόχρονα ενημερώνει ως εξής τους βιοπαλαιστές για τις απαντήσεις που έδωσε το υπουργείο απέναντι στα επιτακτικά ζητήματα που τέθηκαν:

«Για τις αποζημιώσεις των θανατωμένων ζώων: Ο κ. Πρωτοψάλτης υποσχέθηκε ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα πληρωθούν τα ζώα που χάθηκαν έως το τέλος Μαρτίου (πρώτο τρίμηνο 2026), ενώ στο τέλος Μαΐου θα πληρωθούν εκείνα του Απριλίου. Μίλησε για "άμεσες" πληρωμές, όμως η εμπειρία από την ευλογιά έδειξε καθυστερήσεις που έφτασαν το εξάμηνο. Τη στιγμή που υπάρχει η δυνατότητα, μόλις ο κρατικός κτηνίατρος που παρευρίσκεται κατά τη διαδικασία πιστοποιεί τη θανάτωση των ζώων, να ενεργοποιείται άμεσα η πληρωμή.

Για την αναπλήρωση εισοδήματος για τα χαμένα ζώα: Η αναπλήρωση υπολογίζεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 337680/2025 το ανώτερο στα 70 ευρώ ανά προβατίνα για όλο τον χρόνο. Οταν μια παραγωγική λεσβιακή προβατίνα δίνει το λιγότερο 250 κιλά γάλα ετησίως και τα αρνιά της, το ποσό αυτό είναι στην κυριολεξία ψίχουλα.

Για την έξοδο των προϊόντων: Διαβάσαμε τον "οδηγό" του υπουργείου που βγήκε χθες το βράδυ. Προβλέπει την έξοδο μόνο για τα ωριμασμένα τυριά. Ενώ το παστεριωμένο γάλα θεωρείται ασφαλές υλικό, εξαιρείται από τη δυνατότητα εξόδου από το νησί! Αυτό γεννά τεράστια ερωτήματα για τους συναδέλφους που έστελναν γάλα σε τυροκομεία εκτός Λέσβου. Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι αυτή η κατάσταση θα οδηγήσει σε αδιάθετο γάλα (γάλα στον "λάκκο").

Για το γάλα και τα σφάγια: Καμία συγκεκριμένη δέσμευση. Για το γάλα που χάθηκε, μας είπαν "θα δούμε", "ίσως με τιμολόγια", "θα ρωτήσουμε την ΕΕ". Για τα σφάγια; Απόλυτο σκοτάδι. Η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει κανένα μέτρο αποζημίωσης για τη μη σφαγή, ούτε μέτρα για να ανοίξουν τα σφαγεία. Οσο για τις ζωοτροφές, η εξαγγελία ήταν εντελώς "φλου"».

Επίσης καταγγέλλει ότι «ο γγ του υπουργείου άφησε αναπάντητα βασικά ερωτήματα που αφορούν την επιβίωση των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων, όπως: Τι θα γίνει με τη Συνδεδεμένη Ενίσχυση των αιγοπροβάτων; Πώς θα εξασφαλιστεί ότι όσοι έχασαν τα ζώα τους θα πάρουν τις ενισχύσεις που δικαιούνται; Καμία απάντηση για το πώς θα καλυφθεί αυτή η απώλεια.

Τι θα γίνει με τους νέους αγρότες; Εχουμε νέους συναδέλφους που εντάχθηκαν στα προγράμματα, ανέλαβαν υποχρεώσεις, επένδυσαν τα όνειρά τους και τώρα βλέπουν τα κοπάδια τους να χάνονται. Δεν ξέρουν αν θα μπορέσουν να σώσουν την παραγωγή τους και, το κυριότερο, δεν ξέρουν τι θα κάνουν αν τα χάσουν. Θα τους ζητάει το κράτος και τα ρέστα από πάνω;».

Η Ομοσπονδία τονίζει ότι επέμεινε «στο θέμα του εμβολιασμού, που τον ζητάνε και οι επιστήμονες (π.χ. ο ΠΚΣ). Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση το αποφεύγει όπως ο διάβολος το λιβάνι. Γιατί; Γιατί δεν θέλει να χαρακτηριστεί η χώρα ότι εμβολιάζει, φοβούμενη τους περιορισμούς που θα έχουν 3-4 καρτέλ της φέτας που θησαυρίζουν από τις εξαγωγές. Ειδικά για τη Λεσβιακή Φυλή, η εμμονή στις θανατώσεις αντί για εμβολιασμό συνιστά έγκλημα κατά της βιοποικιλότητας του τόπου μας».

Επιμένει επίσης στην ανάγκη «να επιταχυνθούν οι έλεγχοι, να προσληφθεί όλο το απαραίτητο κτηνιατρικό προσωπικό και να υιοθετηθεί η στρατηγική του εμβολιασμού, που θα περιορίσει δραστικά τις θανατώσεις».

Καταγγέλλει ακόμα ότι «την ίδια στιγμή τηρείται "σιγή ιχθύος" για την ανασύσταση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου. Δεν έχουν πει κουβέντα για το πώς θα ξαναγεμίσουν οι στάβλοι μας. Οσο για το αίτημά μας να αναλάβει το κράτος την κάλυψη των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων για όσους έμειναν χωρίς ζώα, η απάντηση ήταν μια προκλητική άρνηση.

Ο γενικός γραμματέας επαναλάμβανε συνεχώς ότι "δεν υπάρχει περιθώριο λάθους", προσπαθώντας να μας κουνήσει το δάχτυλο. Του απαντήσαμε ξεκάθαρα: Τα λάθη είναι όλα δικά σας! Ενάμιση μήνα μετά την εμφάνιση της νόσου, εξακολουθούν ελάχιστοι κτηνίατροι να ενεργούν στο πεδίο. Οι κτηνοτρόφοι δεν ξέρουν καν με τι απολυμαντικό να απολυμάνουν τους στάβλους τους. Καμία ενέργεια δεν έχει γίνει από το κράτος ώστε να προμηθευτούν δωρεάν τα κατάλληλα απολυμαντικά. Καμία ενημέρωση και καμία καθοδήγηση δεν υπάρχει.

Την ώρα που η Κύπρος εμβολιάζει από την πρώτη μέρα εμφάνισης της νόσου, εδώ συνεχίζεται η κωλυσιεργία, για να μη χάσουν τα κέρδη τους τα καρτέλ».

Συμμετέχουμε όλοι μαζικά στη συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς

«Ο,τι κατακτήθηκε κατακτήθηκε με αγώνες, και μόνο έτσι θα πάρουμε πίσω τη ζωή μας», υπογραμμίζει η Ομοσπονδία, καλώντας τους κτηνοτρόφους στην απεργιακή συγκέντρωση της 1ης Μάη στην πλατεία Σαπφούς, στις 10.30 π.μ., «για να ενώσουμε τις φωνές μας με τους εργάτες, τα εργατικά σωματεία, το Εργατικό Κέντρο Λέσβου, που στάθηκαν στο πλευρό μας όλες αυτές τις μέρες στο μπλόκο του λιμανιού. Ο δικός τους αγώνας για το μεροκάματο είναι και ο δικός μας αγώνας για την επιβίωση. Ολοι μαζί στον δρόμο, γιατί έχουμε τον ίδιο αντίπαλο και διεκδικούμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια στον τόπο μας και στις δουλειές μας».

Καταλήγοντας, αναδεικνύει τις δίκαιες και ζωτικής σημασίας διεκδικήσεις που προβάλλουν οι κτηνοτρόφοι: