ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

Νοσηλευτικό προσωπικό: Ανάσα στα προβλήματα η πάλη στον δρόμο της σύγκρουσης με την Υγεία - εμπόρευμα στον καπιταλισμό

Ημερίδα με θέμαπραγματοποιεί το Τμήμα Υγείας και Πρόνοιας της ΚΕ του ΚΚΕ την, στις(στάση Μετρό «Περιστέρι).

Η κεντρική ομιλία με τίτλο «Η νοσηλευτική επιστήμη και η πρόταση του ΚΚΕ» θα γίνει από την Βιβή Δάγκα, μέλος της ΚΕ και επικεφαλής του Τμήματος Υγείας και Πρόνοιας της ΚΕ του ΚΚΕ.

Επίσης, στο πλαίσιο της ημερίδας θα πραγματοποιηθούν οι εξής θεματικές παρεμβάσεις:

«Η στρατηγική της ΕΕ και των αστικών κυβερνήσεων στην ανάπτυξη της Νοσηλευτικής» - Αντα Τερβόλη, νοσηλεύτρια, μέλος του Τμήματος Υγείας - Πρόνοιας της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Η εργασιακή πραγματικότητα στη Νοσηλευτική σήμερα» - Μανώλης Βαρδαβάκης, νοσηλευτής, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο «Θριάσιο», μέλος της ΕΕ της ΠΟΕΔΗΝ, μέλος της ΤΕ Υγείας - Πρόνοιας της ΚΟ Αττικής.

«Επαγγελματικές ασθένειες στη Νοσηλευτική - Συνέπεια του εμπορευματοποιημένου συστήματος Υγείας και των εργασιακών συνθηκών» - Χρήστος Παπάζογλου, ιατρός Εργασίας, μέλος του Τμήματος Υγείας - Πρόνοιας της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Νοσηλευτική επιστήμη και εργαζόμενη γυναίκα» -Αννα Ψαρρού, νοσηλεύτρια, μέλος του ΔΣ του Νοσοκομείου «Αττικόν» και εκλεγμένη στην ΠΟΕΔΗΝ, μέλος του ΤΓ της ΤΟ Υγείας - Πρόνοιας της ΚΟ Αττικής.

«Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και κοινοτική νοσηλευτική» - Σεμίνα Καστρίτη, σχολική νοσηλεύτρια, πρόεδρος ΣΕΕΠΕΑ Αττικής.

«Νοσηλευτική επιστήμη και παιδιατρική περίθαλψη» - Ολγα Σιάντου, νοσηλεύτρια, μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

«Η εκπαίδευση στη Νοσηλευτική: Επιστημονική συγκρότηση ή κατάρτιση με επιχειρηματικά κριτήρια;» - Ρόζα Κότσυφα, νοσηλεύτρια, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέλος της ΤΕ Πανεπιστημίων - Ερευνας της ΚΟ Αττικής.