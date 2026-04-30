Σε Ημαθία, Αλιβέρι, Λευκάδα ταξιδεύει το θέατρο από «Εργάτες για Εργάτες» με την παράσταση «Η Αγία Ιωάννα των Σφαγείων» βασισμένη στο ομότιτλο έργο του Μπ. Μπρεχτ.
Ο Θίασος ταξιδεύει στην Ημαθία για δύο παραστάσεις, μετά από πρόσκληση του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Βέροιας και το Παράρτημα της Αλεξάνδρειας καθώς και του Συνδέσμου Συνταξιούχων του Δημοσίου. Το Σάββατο 2 Μαΐου στις 8 μ.μ. η παράσταση θα δοθεί στο «Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο Ιστορίας και λαογραφίας δήμου Αλεξάνδρειας» και την Κυριακή 3 Μαΐου, στις 7 μ.μ., στην «Αντωνιάδιο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών» στη Βέροια.
Στη συνέχεια η παράσταση θα «ταξιδέψει» στο Αλιβέρι το Σάββατο 23 Μάη και στη Λευκάδα στις 6 Ιούνη.
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του ΠΑΜΕ: 210 3833786, 210 3301847 και Λαμπούδη Χρυσούλα 6949121984