Ο Πολιτισμός δεν θα γίνει ρεκλάμα στον πόλεμο που ετοιμάζουν

Με μια δυναμική κινητοποίηση εργαζόμενοι από τον χώρο της πολιτιστικής κληρονομιάς, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Πανελλήνιου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού ΥΠΠΟ, του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων, εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στον μόνιμο αρχαιολόγοο οποίος παραπεμπόταν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του υπουργείου Πολιτισμού επειδή μαζί με τους συναδέλφους του «τόλμησε» να υπερασπιστεί τον στοιχειώδη κοινωνικό και ηθικό ρόλο του Πολιτισμού, βγάζοντας ανακοίνωση ενάντια στην απόφαση να ανοίξει το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης σε ώρα που ήταν κανονικά κλειστό, προκειμένου να το επισκεφτούν δωρεάν οι ΝΑΤΟικοί που βρίσκονταν στην πόλη.

Μιλώντας στους συναδέλφους του μετά την ακρόασή του, ο Στ. Μπάζας τόνισε πως ο πραγματικός κίνδυνος για την πολιτιστική κληρονομιά είναι η απληρωσιά των συμβασιούχων, η έλλειψη προσωπικού, η εντατικοποίηση που υπάρχει λόγω της έλλειψης προσωπικού, η ανασφάλεια που νιώθουν οι συμβασιούχοι την ίδια στιγμή που οι περιφερειακές υπηρεσίες - και όχι μόνο - είναι άδειες από προσωπικό, «και όχι οι εργαζόμενοι που συζητάνε, οι εργαζόμενοι που βγάζουν ανακοινώσεις και ζητάνε τα αυτονόητα, οι εργαζόμενοι που καθημερινά είναι στο πόστο τους προσπαθώντας να αναδείξουν την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας». Κλείνοντας υπογράμμισε ότι «ο Πολιτισμός δεν μπορεί να είναι ρεκλάμα στον πόλεμο που ετοιμάζουν, στις σφαγές των λαών της Παλαιστίνης, του Λιβάνου, του Ιράν... Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί. Θα απαντήσουμε και θα απαντάμε κάθε μέρα!».

Τη στήριξη του ΚΚΕ εξέφρασε με την παρουσία του ο βουλευτής του Κόμματος Λεωνίδας Στολτίδης, ο οποίος σημείωσε ότι αποτελεί πρόκληση και θράσος η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης, ενώ απευθυνόμενος στους εργαζόμενους ανέφερε ότι «ο λαός μας μόνο περήφανος μπορεί να είναι για τη στάση σας σήμερα».