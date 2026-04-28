ΠΑΛΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

«Ασημένια» η Πρεβολαράκη

Μία ακόμα σπουδαία διεθνή διάκριση πρόσθεσε στο πλούσιο παλμαρέ της η Μαρία Πρεβολαράκη, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης στα Τίρανα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αγωνίστηκε στον τελικό των 53 κιλών, όπου ηττήθηκε από την Ουκρανή Γεφρέμοβα με 2-1. Είναι το δέκατο μετάλλιο για την Πρεβολαράκη και το έκτο διαδοχικό σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ενώ έχει κατακτήσει επίσης 4 μετάλλια σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και 3 σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σε ανακοίνωσή του για την επιτυχία της Μαρίας Πρεβολαράκη, το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

«Πολλά συγχαρητήρια στην Μαρία Πρεβολαράκη για την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στα 53 κ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης γυναικών που διεξάγεται στα Τίρανα. Είναι η 6η συνεχόμενη φορά που ανεβαίνει στο βάθρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολλά συγχαρητήρια και στον προπονητή της, Μόισεν Παριγέι, που τα τελευταία χρονιά έχει συμβάλει στην καθιέρωση της αθλήτριας στην κορυφή της παγκόσμιας γυναικείας πάλης».