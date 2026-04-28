Τρίτη 28 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
EUROLEAGUE - ΠΛΕΪ ΟΦ
Στον δρόμο για το ΟΑΚΑ οι «αιώνιοι»

Την προσπάθειά τους για πρόκριση στο φετινό Φάιναλ 4 της Euroleague στο ΟΑΚΑ (22 - 24 Μάη) ξεκινούν απόψε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, δίνοντας τους πρώτους αγώνες τους για τα πλέι οφ. Ο Ολυμπιακός, 1ος της κανονικής περιόδου, υποδέχεται την 8η Μονακό στο ΣΕΦ (21.00 - Novasports 4), ενώ ο 7ος Παναθηναϊκός (χωρίς τον Κ. Σλούκα, που τραυματίστηκε) δοκιμάζεται στην Ισπανία κόντρα στη 2η Βαλένθια (21.45 - Novasports Prime). Η πρόκριση κρίνεται στις 3 νίκες και το πλεονέκτημα έδρας στα δύο ζευγάρια έχουν ο Ολυμπιακός και η Βαλένθια.

Επίσης απόψε ξεκινά η σειρά των αγώνων για τα πλέι οφ μεταξύ της πρωταθλήτριας Ευρώπης Φενερμπαχτσέ και της Ζαλγκίρις Κάουνας (20.45 - Novasports 5).

    

Διαβάστε σήμερα...
Εγραψε Ιστορία ο ΟΦΗ στον Βόλο
 «Ασημένια» η Πρεβολαράκη
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
