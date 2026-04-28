ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εγραψε Ιστορία ο ΟΦΗ στον Βόλο

Eurokinissi

Ιστορικές στιγμές έζησε ο ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, όπου στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας για δεύτερη φορά (μετά το 1987), νικώντας τον ΠΑΟΚ στον τελικό με σκορ 3-2 στην παράταση, μετά από ισοπαλία 2-2 στην κανονική διάρκεια (Φούντας 28', Νους 50', Ισέκα 104' πέναλτι - Μιχαηλίδης 18', Γερεμέγεφ 90'+7).

Η επιτυχία του ΟΦΗ έδωσε το έναυσμα για να ξεσπάσουν ξέφρενοι πανηγυρισμοί αρχικά από τους χιλιάδες φιλάθλους του που βρέθηκαν στο Πανθεσσαλικό, και μετέπειτα στο Ηράκλειο, όπου χθες πραγματοποιήθηκε η κεντρική φιέστα, με τιμώμενα πρόσωπα τους παίκτες και τον τεχνικό της ομάδας Χρήστο Κόντη.

Πέρα από την ιστορική σημασία για τους Κρητικούς, η επιτυχία έχει πολλαπλά κέρδη σε πρακτικό επίπεδο, αφού τους εξασφάλισε την επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά τη σεζόν 2021 - 2022. Ως Κυπελλούχος ο ΟΦΗ θα πάρει μέρος στα πλέι οφ του Europa League, ενώ ακόμα κι αν δεν πετύχει την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης, θα συνεχίσει στην αντίστοιχη κύρια φάση του Conference League.

Με πάθος και προσήλωση

Σε έναν από τους πιο συναρπαστικούς τελικούς των τελευταίων χρόνων σε ό,τι αφορά την εξέλιξή του, οι παίκτες του Κόντη έδειξαν χαρακτήρα, πάθος, θέληση αλλά και προσήλωση στο παιχνίδι τους, έχοντας πρωταγωνιστές μεταξύ άλλων τους Σενγκέλια, Νους, Φούντα και Σαλσέδο. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ - που δεν κατάφερε να γιορτάσει την πρόσφατη συμπλήρωση 100 χρόνων Ιστορίας του συλλόγου με την κατάκτηση του τροπαίου - ξεκίνησε μεν δυνατά, προηγούμενος στο σκορ, πλήρωσε όμως και σ' αυτό το ματς τη φετινή του αδυναμία στην τελική προσπάθεια.

ΟΦΗ: Χριστογεώργος (88' Λίλο), Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας (89' Κανελλόπουλος), Σενγκέλια, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Νους (77' Αποστολάκης), Φούντας (77' Θεοδοσουλάκης), Σαλσέδο (91' Ισέκα).

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ (61' Ζαφείρης), Οζντόεφ (78' Καμαρά - 98' Μπιάνκο), Ζίβκοβιτς (78' Πέλκας), Κωνσταντέλιας, Τάισον (61' Γερεμέγεφ), Μύθου (71' Χατσίδης).

Συγχαρητήρια από την ΤΕ Ηρακλείου του ΚΚΕ

Σε ανακοίνωσή της η Τομεακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στον ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, σημειώνοντας: «Η σημαντική αυτή επιτυχία αποτελεί αποτέλεσμα της τιτάνιας προσπάθειας όλου του ποδοσφαιρικού τμήματος, αλλά και της στήριξης του φίλαθλου κόσμου που βρέθηκε στο πλευρό της ομάδας. Η κατάκτηση του τροπαίου αποτελεί ιστορική στιγμή για το ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο και γεμίζει με περηφάνια τον λαό της Κρήτης. Ευχόμαστε η μεγάλη επιτυχία να είναι μόνο η αρχή μιας περιόδου γεμάτης από μεγάλες νίκες και επιτυχίες τόσο για τον ΟΦΗ όσο και συνολικά για το ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο!».

Ο Μανώλης Συντυχάκης, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ και βουλευτής Ηρακλείου του Κόμματος, παρευρέθηκε στον τελικό του Κυπέλλου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και μετά το τέλος του αγώνα σε δήλωσή του εξέφρασε «συγχαρητήρια στον ΟΦΗ, που πάλεψε παλικαρίσια ενάντια σε έναν δυνατό αντίπαλο, στην ομάδα του ΠΑΟΚ, και κατέκτησε επάξια το Κύπελλο Ελλάδας για δεύτερη φορά στην Ιστορία του».