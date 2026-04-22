SUPER LEAGUE - ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ

Σε κομβική «στροφή» η κόντρα για την παραμονή

Σε κρίσιμο σημείο φτάνει σήμερα η κόντρα για την παραμονή στη Super League, με τη διεξαγωγή της 4ης αγωνιστικής των πλέι άουτ. Οι τρεις ομάδες που διεκδικούν τη σωτηρία, Αστέρας Τρίπολης, ΑΕΛ και Πανσερραϊκός, παίζουν στις έδρες τους και θέλουν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία ώστε να πάρουν βαθμολογική ανάσα. Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:

Πανσερραϊκός - Ατρόμητος (16.00 - Novasports Prime), AΕΛ - Κηφισιά (17.00 - Cosmote Sport 1), Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός (17.00 - Novasports 2).

Η βαθμολογία: Ατρόμητος 34, Παναιτωλικός 30, Κηφισιά 29, Πανσερραϊκός 24, ΑΕΛ 23, Αστέρας Τρίπολης 22.

Βαριά «καμπάνα» στον Κέρκεζ

Με αποκλεισμό 7 αγωνιστικών τιμώρησε η αθλητική δικαστής της Super League τον τεχνικό του Ατρόμητου, Ντούσαν Κέρκεζ, που αποβλήθηκε στον αγώνα με την ΑΕΛ για τα πλέι άουτ. Ο Βόσνιος τεχνικός, βάσει των όσων γράφτηκαν στο φύλλο αγώνα, τιμωρήθηκε συσσωρευτικά για εξύβριση και απώθηση του διαιτητή Κατοίκου. Ο Ατρόμητος αναμένεται να ασκήσει έφεση.