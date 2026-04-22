FIBA EUROPE CUP - ΠΡΩΤΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

Για το τρόπαιο και τη ρεβάνς ο ΠΑΟΚ

Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τροπαίου στο φετινό FIBA Europe Cup ψάχνει σήμερα ο ΠΑΟΚ, φιλοξενώντας την Μπιλμπάο στην Πυλαία, στον πρώτο τελικό της διοργάνωσης (19.15 - ΕΡΤ2 Σπορ).

Σε ένα «ριμέικ» των περσινών τελικών, που είχαν βρει νικήτρια και τροπαιούχο τη βασκική ομάδα, ο ΠΑΟΚ θέλει να εκμεταλλευτεί τη δεύτερη συνεχόμενη ευκαιρία που του δίνεται για επιστροφή στους ευρωπαϊκούς τίτλους.

Θυμίζουμε ότι στον διπλό τελικό του Europe Cup μετράνε οι νίκες και η διαφορά στο σκορ προκειμένου να αναδειχθεί ο τροπαιούχος. Για τον «Δικέφαλο του Βορρά» λοιπόν πρώτος στόχος σήμερα είναι η νίκη, και, εφόσον καταστεί δυνατό, με όσο γίνεται μεγαλύτερη διαφορά στο σκορ, έτσι ώστε η ελληνική ομάδα να πάει από θέση ισχύος στον δεύτερο τελικό, στο Μπιλμπάο.