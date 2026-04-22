Τετάρτη 22 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΠΟΛΟ - CHAMPIONS LEAGUE
Κρίσιμο ραντεβού για τον Ολυμπιακό

Αναμέτρηση καθοριστική για τον στόχο του Ολυμπιακού για πρόκριση στο Φάιναλ 4 του Champions League πόλο ανδρών είναι αυτή που έχουν σήμερα οι «ερυθρόλευκοι», υποδεχόμενοι τη Νόβι Μπέογκραντ στο κολυμβητήριο του Πειραιά για την 4η αγωνιστική του ομίλου τους στα προημιτελικό (19.30 - ΕΡΤ2 Σπορ). Οι δυο ομάδες ισοβαθμούν στη 2η θέση, πίσω από την πρωτοπόρο Μπαρτσελονέτα, και ψάχνουν τη νίκη προκειμένου να αποκτήσουν προβάδισμα στην κόντρα για μία από τις δύο πρώτες θέσεις, που δίνουν την πρόκριση. Στο άλλο σημερινό ματς η Μπαρτσελονέτα φιλοξενεί την Μπρέσια (21.30).

    

