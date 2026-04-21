ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΑΣ

Να ληφθεί άμεσα απόφαση για τη διάθεση του Ρωμαϊκού Ωδείου

Την επείγουσα ανάγκη λήψης απόφασης για τη διάθεση του Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών, μπροστά και στις ανάγκες του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας 2026, ώστε να μπορεί να κατατεθεί ολοκληρωμένο το πρόγραμμα των δράσεών του έως τις 30 Απρίλη, ζητά με επιστολή του προς την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης.

«Με την παρούσα επιστολή, επανερχόμαστε στο κρίσιμο ζήτημα της παραχώρησης του Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών για τις εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας 2026, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία μας για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη λήψη της τελικής απόφασης», αναφέρει εισαγωγικά στην επιστολή του, τονίζοντας:

«Ο δήμος Πατρέων, από τον Οκτώβριο του 2025, έχει τηρήσει όλα τα προβλεπόμενα βήματα επικοινωνίας και διαβούλευσης με το υπουργείο και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, επιδιώκοντας τη βέλτιστη λύση για το μνημείο και τον θεσμό του Φεστιβάλ. Η προσπάθεια αυτή κορυφώθηκε με τη συζήτηση του εν λόγω θέματος στη συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου στις 17 Μαρτίου 2026.

Παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει σχεδόν ένας μήνας από τη συνεδρίαση του ΚΑΣ, δεν έχουμε λάβει ακόμη την επίσημη απόφαση. Κατά συνέπεια τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η υλοποίηση του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, καθώς ο δήμος οφείλει να καταθέσει πλήρες πρόγραμμα εκδηλώσεων έως τις 30 Απριλίου 2026».

Με βάση και τα παραπάνω επιπλέον, σημειώνει: «Τους λόγους για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί ακόμα η σχετική απόφαση, παρά το γεγονός ότι το θέμα συζητήθηκε στο ΚΑΣ από τις 17 Μαρτίου 2026, και πότε αναμένεται η επίσημη έγκριση των όρων παραχώρησης που θα επιτρέψει στον δήμο Πατρέων να οριστικοποιήσει τον προγραμματισμό του.

Θα σας παρακαλούσαμε να βοηθήσετε, ώστε να δοθεί οριστική λύση εντός των προσεχών ημερών, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τον προγραμματισμό μας, που απαιτεί πολλή δουλειά για να το φέρουμε εις πέρας».