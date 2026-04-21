Η ΕΙΚΟΝΑ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ

Μορφές λογοκρισίας στην οπτικοακουστική δημιουργία

διοργανώνει, στον(Σταδίου 28, Αθήνα), με τίτλο «Η εικόνα υπό έλεγχο».

Η ημερίδα, που ξεκινά στις 12.30 το μεσημέρι, επιδιώκει να ανοίξει τη συζήτηση γύρω από τις εμφανείς και τις αθέατες μορφές λογοκρισίας που επηρεάζουν την καλλιτεχνική έκφραση στον κινηματογράφο και τον ευρύτερο οπτικοακουστικό χώρο.

Από την ιστορική διαδρομή της λογοκρισίας έως τις σύγχρονες και συχνά αόρατες μορφές της - όπως η θεσμική κατεύθυνση, η πίεση της αγοράς, η ενσωμάτωση, η αλγοριθμική επιλογή και η αυτολογοκρισία - η ημερίδα στοχεύει να αναδείξει τους μηχανισμούς που διαμορφώνουν το περιεχόμενο, τη μορφή και τη διακίνηση των έργων σήμερα. Θα παρουσιαστούν θεματικές εισηγήσεις, με ιστορικές, θεωρητικές, νομικές αλλά και βιωματικές προσεγγίσεις, με στόχο την πυροδότηση ενός ουσιαστικού διαλόγου για τα όρια, τις πιέσεις και τις δυνατότητες της καλλιτεχνικής δημιουργίας σήμερα, σε ένα περιβάλλον όπου η λογοκρισία δεν επιβάλλεται μόνο ως απαγόρευση, αλλά λειτουργεί μέσα από πιο σύνθετους και διάχυτους μηχανισμούς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Ανοιγμα της ημερίδας:

Κώστας Σταματόπουλος - σκηνοθέτης, πρόεδρος της ΕΣΔ

Εισηγήσεις:

Γιώργος Ανδρίτσος - ιστορικός, ανεξάρτητος ερευνητής: «Η λογοκρισία στον ελληνικό κινηματογράφο από το 1945 μέχρι το 1981: τομές και συνέχειες»

Νίκος Θεοδοσίου - σκηνοθέτης, συγγραφέας: «Ο κινηματογράφος εχθρός»

Στρατής Μπουρνάζος - δρ. Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης: «Στα χρόνια του Πολιτισμικού Ψυχρού Πολέμου: το Congress for Cultural Freedom (CCF): αυτονομία, χειραγώγηση, στράτευση»

Στρατούλα Θεοδωράτου - σκηνοθέτις, συγγραφέας, Αντιπρόεδρος της ΕΣΔ: «Εμμεση λογοκρισία, χειραγώγηση και αυτοπεριορισμός»

Διονυσία Κοπάνα - σκηνοθέτις, κινηματογραφίστρια: «Επιλογές, τάσεις, φίλτρα και αποκλεισμοί στον κινηματογράφο και την τηλεόραση σήμερα: Μια σύγχρονη μορφή λογοκρισίας»

Γιάννης Κατωμερής - σκηνοθέτης, γραμματέας της ΕΣΔ: «Λογοκρισία παντού, ακόμη και εκεί που δεν φαντάζεσαι»

Κώστας Φέρρης - σκηνοθέτης, επίτιμος πρόεδρος της ΕΣΔ: «Ο λόγος και η κρίση του»

Αλέξανδρος Λαμπρίδης - σκηνοθέτης, κυρατζής: «Μετέωρα βήματα σε άλλες θάλασσες»

Χριστίνα Φοίβη - κινηματογραφίστρια, εικαστικός: «Ημερολόγιο αντιστάσεων στη λογοκρισία 2023-2026: προς ένα Πολιτιστικό Δίκτυο για την Παλαιστίνη»

Ιάκωβος Γωγάκης - πολιτικός επιστήμονας, κριτικός κινηματογράφου: «Ποιος ορίζει το βλέμμα μας;»

Σήφης Στάμου - σκηνοθέτης, μέλος ΔΣ της ΕΣΔ: «Από την Τεχεράνη στην οθόνη: Εικόνα, προπαγάνδα και πολιτιστική ισχύς»

Ελλη Σταυροπούλου - δικηγόρος, μέλος ΔΣ Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων: «Λογοκρισία στην καλλιτεχνική έκφραση, έλεγχος στη συνείδηση: Το νομικό και θεσμικό πλαίσιο»

Στις 16.30, πριν το κλείσιμο της ημερίδας προβλέπονται σύντομες παρεμβάσεις εκπροσώπων σωματείων και φορέων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.