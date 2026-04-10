Απλήρωτοι εργαζόμενοι μέσα στο Πάσχα με ευθύνη των εργατοπατέρων!

Το κατάφεραν κι αυτό οι εργατοπατέρες της ηγετικής ομάδας της ΓΣΕΕ, αφού στραγγαλίζοντας οικονομικά τα Εργατικά Κέντρα αφήνουν τελικά απλήρωτους εργαζόμενους σε αυτά! Μάλιστα, οι εργαζόμενοι μένουν απλήρωτοι και χωρίς Δώρο τις γιορτές του Πάσχα, όπως συμβαίνει με τους τρεις υπαλλήλους του Εργατικού Κέντρου Πάτρας.

Το Εργατικό Κέντρο έχει και στο παρελθόν καταγγείλει την ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ, αφού από τότε που με σχετικό νόμο της κυβέρνησης της ΝΔ οι χρηματοδοτήσεις πέρασαν στα χέρια τους, διαρκώς μένουν απλήρωτα τα Εργατικά Κέντρα.

Και, όπως αναφέρει το ΕΚ Πάτρας, «την ώρα που ετοιμάζουν χλιδάτο συνέδριο σε 5άστερο ξενοδοχείο της Κρήτης μακριά από τους εργαζόμενους και τις ανάγκες τους», αφήνουν απλήρωτες τις εργαζόμενες.

«Αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η ύπαρξη δύο διαφορετικών κόσμων. Από τη μία ο κόσμος του Παναγόπουλου και των ομοίων του, που δίχως ίχνος ντροπής υπογράφουν την κατάπτυστη "κοινωνική συμφωνία" που στόχο έχει την εξόντωση των κλαδικών συμβάσεων σε συνθήκες πολεμικής οικονομίας, τη συμπίεση των μισθών προς τα κάτω και τον φραγμό των διεκδικήσεων των εργαζομένων. Και από την άλλη ο κόσμος των εργαζομένων, που δίνουν καθημερινή μάχη για την επιβίωσή τους και των αγωνιστικών τους συνδικάτων, που είναι μπροστά στον αγώνα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους και της προστασίας της ζωής τους», αναφέρει.

Απαιτεί εδώ και τώρα να καταβληθούν οι μισθοί και τα Δώρα και σημειώνοντας ότι ο «οικονομικός στραγγαλισμός» του που επιχειρείται από την ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ δεν θα περάσει, το Εργατικό Κέντρο προσθέτει: «Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για να απαλλαγούμε μια για πάντα από τη σαπίλα του κυβερνητικού - εργοδοτικού συνδικαλισμού. Συνδικάτα των εργατών και όχι των εργοδοτών. Για ένα κίνημα ενάντια στον πόλεμο και την εκμετάλλευση».