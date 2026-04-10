Επιχειρούν να αποκλείσουν τους συνταξιούχους από το Συνέδριο

Τις «απαράδεκτες πραξικοπηματικές διαδικασίες» της ηγετικής ομάδας της ΓΣΕΕ - που δικαίως οι εργαζόμενοι αποκαλούν συνδικαλιστική μαφία - οι οποίες στόχο έχουν τον αποκλεισμό των εκλεγμένων αντιπροσώπων συνταξιούχων στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ αποκαλύπτει και καταγγέλλει η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ, καλώντας τα Εργατικά Κέντρα, τις Ομοσπονδίες, τα Σωματεία του εργατικού κινήματος, τους εκλεγμένους αντιπροσώπους στο Συνέδριο και τα Συνταξιουχικά Σωματεία της χώρας «να καταδικάσουν την προσπάθεια» αυτή.

Η Ομοσπονδία, παρουσιάζοντας σημείο προς σημείο το καταστατικό της ΓΣΕΕ, αναφέρει ότι με βάση αυτό εκλέγει αντιπρόσωπους της οι οποίοι παίρνουν μέρος στις διαδικασίες του Συνεδρίου με δικαίωμα λόγου. Επίσης, οι συνταξιούχοι αντιπρόσωποι παίρνουν μέρος - ξεχωριστά από τους αντιπροσώπους των εργαζομένων - στις αρχαιρεσίες για την εκλογή νέας διοίκησης της ΓΣΕΕ, εκλέγοντας τρία μέλη σε αυτήν, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αντιπροσώπων που ψήφισαν. Τα τρία εκλεγμένα μέλη των συνταξιούχων παίρνουν μέρος σε όλες τις διαδικασίες των οργάνων της Συνομοσπονδίας, με δικαίωμα λόγου και συμβουλευτική ψήφο.

Σύμφωνα με αυτές τις καταστατικά κατοχυρωμένες διατάξεις, η ΓΣΕΕ με εγκύκλιό της στην Ομοσπονδία στις 24 Μάρτη έδωσε οδηγίες για τη συμμετοχή των αντιπροσώπων στο Συνέδριο.

Με βάση αυτές τις οδηγίες η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ προετοίμασε τους αντιπροσώπους, όμως ξαφνικά στις 7 Απρίλη ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ενημερώθηκε τηλεφωνικά από εντεταλμένο υπάλληλο της ΓΣΕΕ ότι από το Οργανωτικό Τμήμα της ΓΣΕΕ τού ανέθεσαν να παραδώσει φάκελο στην Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ με την εντολή οι αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας να μη μεταβούν στο Ηράκλειο Κρήτης για το Συνέδριο, και τις διαδικασίες για την εκλογή των τριών μελών στη διοίκηση της ΓΣΕΕ να τις πραγματοποιήσουν στην Αθήνα!

Μετά από αυτήν την απαράδεκτη «εντολή», αντιπροσωπεία της διοίκησης της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ έκανε παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση της ΓΣΕΕ, στον οργανωτικό γραμματέα, ζητώντας την απόφαση, το σκεπτικό και την καταστατική διάταξη που «αιτιολογεί» αυτήν την απόφαση για τον ουσιαστικό αποκλεισμό των αντιπροσώπων συνταξιούχων από τις διαδικασίες του Συνεδρίου. Επίσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας «ζητώντας εξηγήσεις σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, πήρε την απάντηση ότι αυτή είναι η απόφαση της πλειοψηφίας και γίνεται για λόγους οικονομίας, και άλλα φαιδρά».

Η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ καταγγέλλει τον επιχειρούμενο αποκλεισμό και κάνει γνωστό στους πάντες ότι οι εκλεγμένοι αγωνιστές συνταξιούχοι θα πάρουν μέρος στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ, ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν σε κανέναν να αποκόψει το συνταξιουχικό κίνημα από το εργατικό, όπως επιδιώκουν χρόνια τώρα οι υποτακτικοί των επιχειρηματικών ομίλων. Η συμμετοχή των συνταξιούχων αντιπροσώπων του ΙΚΑ, τονίζει, δεν καθορίζεται από τις ορέξεις ορισμένων αλλά από τις διαδικασίες που προβλέπονται από το καταστατικό της ΓΣΕΕ. Αν υπάρχει «τέτοια απόφαση συνεδρίασης στο τριτοβάθμιο όργανο, να μας την κοινοποιήσουν από τα πρακτικά των συνεδριάσεων, γιατί τέτοια απόφαση με βάση το καταστατικό της ΓΣΕΕ είναι παράνομη και δεν έχει καμία ισχύ».