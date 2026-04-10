Η συγκλονιστική συμμετοχή γίνεται παρακαταθήκη για την οργάνωση της αντεπίθεσης

Πριν από μια βδομάδα, στην πόλη - σύμβολο του ηρωισμού της εργατικής τάξης, την Καισαριανή, αυτόν τον τόπο τον βαμμένο από το αίμα των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών, πρωτοπόρων εργατών - συνδικαλιστών από τους ναζί, και πιο συγκεκριμένα στο γήπεδο της Νήαρ Ηστ, πραγματοποιήθηκε η συγκλονιστική Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ.

Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, μετατρέποντας το ταξικό αυτό αντάμωμα στη μεγαλύτερη πανεργατική σύσκεψη που έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα, με 720 συνδικαλιστικές οργανώσεις και περίπου 2.000 συνδικαλιστές. Πρωτοπόροι εργαζόμενοι, που όλο αυτό το διάστημα έχουν δώσει με τα σωματεία και τους συναδέλφους τους σκληρές μάχες με την εργοδοσία και το κράτος, βρέθηκαν εκεί, σε μια μαζική, ζωντανή, μαχητική διαδικασία.

Εργάτες από τα εργοστάσια, τις Μεταφορές, οικοδόμοι και λιμενεργάτες, εργαζόμενοι στο Εμπόριο, στον Επισιτισμό, με τις τοποθετήσεις τους μετέφεραν πείρα από την αναμέτρηση με την εργοδοσία, αλλά και τα βήματα που μετρά η εργατική τάξη για την ανασύνταξη του κινήματός της. Το ίδιο και συνδικαλιστές από τον χώρο του Δημοσίου, αγωνιστές γιατροί και εκπαιδευτικοί, που συγκρούονται με το δόγμα «τα κεφάλια μέσα» μπροστά στις συνθήκες εμπλοκής της χώρας. Ανάσα και ελπίδα αποτέλεσαν οι ομιλίες από νέα συνδικάτα που έχουν ιδρυθεί σε μεγάλες πολυεθνικές και εργοστάσια, αποδεικνύοντας ότι η τρομοκρατία σπάει όταν οι εργάτες αποφασίζουν να οργανωθούν και να παλέψουν.

Το σύνθημα της Σύσκεψης,πήρε σάρκα και οστά μέσα από την πείρα που μεταφέρθηκε για τη μεγάλη απεργία στις 6 Φλεβάρη σε Πειραιά και Θριάσιο, με τους λιμενεργάτες της Ελλάδας να ενώνουν τη φωνή τους με άλλα 20 λιμάνια της Ευρώπης διατρανώνοντας πως «δεν θα βάψουν τα χέρια τους με το αίμα των λαών».

Κάθε τοποθέτηση ανέδειξε τις δυνατότητες αλλά και τα μέτρα που πρέπει να παρθούν για να βγει η εργατική τάξη στο προσκήνιο απέναντι στην πολιτική του κέρδους, που εγκληματεί καθημερινά στους χώρους δουλειάς, που τσακίζει μισθούς, συντάξεις, εργασιακά και λαϊκά δικαιώματα, και σήμερα σέρνει τον λαό στον όλεθρο του πολέμου.

Συγκλονιστική ήταν και η στιγμή που μπήκε στο γήπεδο η πολυμελής αντιπροσωπεία συνδικάτων από όλο τον κόσμο, με τους χιλιάδες συγκεντρωμένους όρθιους να καταχειροκροτούν τους συνδικαλιστές από την Παλαιστίνη, τη Βενεζουέλα, την Τουρκία, τη Χώρα των Βάσκων (Ισπανία), την Κύπρο, την Ιταλία, τη Γερμανία. Την εισήγηση από τη Γραμματεία του ΠΑΜΕ μάλιστα ακολούθησαν οι χαιρετισμοί των συνδικαλιστών από το εξωτερικό, σηκώνοντας όλο το γήπεδο «στο πόδι».

Αυτή η κορυφαία στιγμή γέμισε με αισιοδοξία τους εργάτες, που από την επόμενη κιόλας μέρα οργώνουν τους χώρους δουλειάς οργανώνοντας την απεργία της Πρωτομαγιάς.

Ο «Ριζοσπάστης» δίνει σήμερα συνέχεια στο ρεπορτάζ από τη Σύσκεψη, μεταφέροντας ομιλίες σχετικά με την οργάνωση του αγώνα ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, ενώ με την ευκαιρία της παρουσίας τους στη χώρα μας μιλούν στην εφημερίδα μας συνδικαλιστές από τα λιμάνια της Τουρκίας.