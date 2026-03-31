BASKET LEAGUE

Στον Ολυμπιακό το ντέρμπι του ΟΑΚΑ

Το αήττητο σερί του στην Basket League διατήρησε ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του με 101-94 επί του Παναθηναϊκού χθες στο ΟΑΚΑ για την 21η αγωνιστική. Το ματς, αν και αδιάφορο βαθμολογικά (ο Ολυμπιακός έχει «κλειδώσει» την πρωτιά), χαρακτηρίστηκε από αρκετή ένταση εντός αγωνιστικού χώρου (αποβολές Ναν - Ντόρσεϊ) αλλά και εξωαγωνιστικά, με εκατέρωθεν ανακοινώσεις.

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο πρώτο μέρος, όπου με όπλο τα τρίποντα απέκτησε διαφορά μέχρι το ημίχρονο (60-44), ενώ παρά την αντίδραση των «πρασίνων» στο β' μέρος, όπου μείωσαν σε 80-74 στο 30', κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα στην τελευταία περίοδο.

Στα αξιοσημείωτα της αγωνιστικής η σημαντική εκτός έδρας νίκη του Περιστερίου με 74-64 επί της ΑΕΚ. Αλλα αποτελέσματα: Καρδίτσα - Πανιώνιος 85-72, Κολοσσός Ρόδου - Αρης 92-96, ΠΑΟΚ - Προμηθέας Πάτρας 100-70, Ηρακλής - Μαρούσι 72-91.