«Εφυγε» ο σπουδαίος Βασίλης Γκούμας

Ο Bασίλης Γκούμας, μία από τις σπουδαιότερες μορφές που ανέδειξε το ελληνικό μπάσκετ, έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, σκορπώντας θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό. Αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους παίκτες του αθλήματος στην εποχή του σε εγχώριο και πανευρωπαϊκό επίπεδο, όντας ο πρώτος στην Ελλάδα που ξεπέρασε τους 10.000 πόντους και ο δεύτερος στην Ευρώπη που το κατάφερε.

Ως παίκτης συνδέθηκε με τον Πανελλήνιο, με τον οποίο αναδείχθηκε τέσσερις φορές πρώτος σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος (1970, 1974, 1975, 1977), αλλά και με την ΑΕΚ, με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο το 1981. Ξεκίνησε την καριέρα του από τον Ολυμπιακό Βόλου, ενώ αγωνίστηκε ακόμα στο ομογενειακό σωματείο Ολυμπιακός Αντις Αμπέμπα και στον Ηλυσιακό, όπου έκλεισε την καριέρα του. Ακόμα, φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής από το 1963 μέχρι το 1975.