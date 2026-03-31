Τρίτη 31 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
Ζητούμενο ο καλός εαυτός

Φιλικό τεστ με την Ουγγαρία για την Εθνική

Θέλοντας να δείξει μια καλύτερη αγωνιστική εικόνα σε σχέση με το φιλικό με την Παραγουάη, η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ανδρών δοκιμάζει ξανά τις δυνάμεις της απόψε αντιμετωπίζοντας την Ουγγαρία σε νέο φιλικό ματς, στη Βουδαπέστη (20.00 - Alpha). Με το ελληνικό συγκρότημα να προέρχεται από ήττα 1-0 από την Παραγουάη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», κόντρα στους «Μαγυάρους» η επιστροφή στις καλές εμφανίσεις είναι το ζητούμενο για τους Ελληνες διεθνείς και τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

    

