Για δύο ακόμα παραστάσεις η «Ανοδος του Αρτούρο Ούι» στην Καλαμάτα

Μέχρι την Κυριακή 22 Μάρτη θα παίζεται στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας η «Ανοδος του Αρτούρο Ούι» του Μπέρτολτ Μπρεχτ, από τη «Θεατρική Διαδρομή» σε σκηνοθεσία Κώστα Χαλκιά και μουσική Ακη Γεροντάκη.

Για τη «Θεατρική Διαδρομή», που συμπληρώνει 32 χρόνια δημιουργικής και γόνιμης πορείας, ο «Αρτούρο Ούι» δεν είναι μια ιστορία του παρελθόντος, αλλά ένα εγχειρίδιο εξουσίας... Η σκηνοθεσία «φωτίζει» τον μηχανισμό: Πώς το γελοίο γίνεται απειλητικό, πώς η βία ντύνεται με λόγια τάξης και ασφάλειας, πώς η εξουσία μαθαίνει να παίζει θέατρο. Γιατί, όπως μας προειδοποιεί ο Μπρεχτ, «Η μήτρα που γέννησε το τέρας είναι ακόμα γόνιμη».

«Επιλέξαμε αυτό το έργο γιατί πιστεύουμε πως το θέατρο οφείλει ακόμη και σήμερα να ενοχλεί, να ρωτά, να ταράζει την ηρεμία μας, να μας αναγκάζει να σκεφτούμε, αν και πότε γίναμε συνένοχοι με τη σιωπή μας. Η διαδρομή προς αυτήν την παράσταση υπήρξε απαιτητική. Μέσα από ατελείωτες πρόβες, διαφωνίες, αναζητήσεις και επανεκκινήσεις. Προσπαθήσαμε να σταθούμε αντάξιοι του έργου και της ευθύνης του. Οχι σαν επαγγελματίες, αλλά σαν άνθρωποι που πιστεύουμε στη δύναμη της συλλογικής δημιουργίας και της ειλικρινούς προσπάθειας», σημειώνει ανάμεσα σε άλλα η Μαρία Τούμπουρου, πρόεδρος της «Θεατρικής Διαδρομής», και καταλήγει λέγοντας ότι «αν απόψε φεύγοντας από την αίθουσα πάρετε μαζί σας έστω μια σκέψη, μια αμφιβολία, ένα ερώτημα, τότε η παράστασή μας θα 'χει πετύχει τον σκοπό της. Γιατί το θέατρο, όταν είναι ζωντανό, δεν τελειώνει με το χειροκρότημα. Συνεχίζεται μέσα μας».

Οι παραστάσεις και το Σάββατο και την Κυριακή ξεκινούν στις 8 μ.μ.

Προπώληση: 12 και 10 ευρώ (μειωμένο) - «Βιβλιόπολις» και «Ολα Χαρτί».

Για κρατήσεις θέσεων: 6945984608 και 2721087902.