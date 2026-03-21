Νέοι τραγουδοποιοί «ξαναδιαβάζουν» τα τραγούδια του Θάνου

Ενα ξεχωριστό αφιέρωμα στονπραγματοποιείται τηνΝέοι τραγουδοποιοί παίρνουν τη σκυτάλη και παρουσιάζουν στο κοινό τα επιβλητικά έργα του μεγάλου συνθέτη.

Οι Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης, Απόστολος Κίτσος, Σταύρος Τσαντές, Κωστής Χρήστου και Sophie Lies «ξαναδιαβάζουν» τα τραγούδια του Θάνου, που «μιλάνε για το αύριο και το χτες». Και είναι σίγουρο ότι ο Θάνος, που στάθηκε πάντα κοντά στις ανησυχίες των νέων δημιουργών, θα τους προέτρεπε να κάνουν το έργο του δικό τους και να το τραγουδήσουν με τον τρόπο τους, μέσα στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται. Αλλωστε, υποστήριζε ότι κανένα έργο δεν μπορεί να μένει αδιάφορο και αμετάβλητο σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Σε αυτό το αφιέρωμα, με νέες ενορχηστρώσεις του Γιάννη Λουπάκη και του Γιώργου Καρούμπαλου και με το βλέμμα των νέων δημιουργών, παρουσιάζονται μεγάλες στιγμές του έργου του συνθέτη, μέσα από «τα όνειρα των εραστών, τα δάκρυα των ποιητών και των τρελών τα γέλια». «Ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος». Τέτοιους δρόμους άφησε ως πολύτιμη παρακαταθήκη ο Θάνος Μικρούτσικος, ώστε η νέα γενιά να εξελίσσεται και να συναντά τις πρωτοποριακές συνθέσεις του, τις σκέψεις και τις αγωνίες του, το όραμά του για τη μουσική και για τη ζωή. Ετσι μόνο «θα ζει σε αιώνιο κύκλο» μαζί με τη μουσική του.

Παίζουν οι μουσικοί: Κλαρινέτο - σαξόφωνο: Αλέξης Στενάκης. Μπάσο: Λάμπρος Ψωμάς. Κλασική κιθάρα: Γιώργος Καρούμπαλος. Ηλεκτρική κιθάρα: Οδυσσέας Τζιρίτας. Τύμπανα: Χάρης Παρασκευάς. Πιάνο: Γιάννης Λουπάκης.

Με αφορμή τη συναυλία, ο «Ριζοσπάστης» είχε τη χαρά να συζητήσει με τον Παντελή Καλογεράκη, τον Σταύρο Τσαντέ και την Sophie Lies. Πώς είναι για έναν νέο δημιουργό να προσεγγίζει το έργο του Θάνου Μικρούτσικου; Ποιο τραγούδι του ξεχωρίζουν και γιατί;