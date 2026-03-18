Τετάρτη 18 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 29
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
FIBA CHAMPIONS LEAGUE
Στο Βερολίνο για την πρωτιά η ΑΕΚ

Με αντίπαλο την Αλμπα στο φινάλε της φάσης των «16»

Με στόχο τη νίκη που θα της δώσει την 1η θέση στον 2ο όμιλο της φάσης των «16» του FIBA Champions League, η ΑΕΚ δοκιμάζεται απόψε στο Βερολίνο κόντρα στην Αλμπα για την 6η και τελευταία αγωνιστική (20.00 - Cosmote Sport 4).

Η «Eνωση» με 5 στα 5 είναι αήττητη, έχει ήδη προκριθεί στα προημιτελικά και τώρα θέλει και την πρωτιά, ενόψει των διασταυρώσεων της οκτάδας και του πλεονεκτήματος έδρας που δίνει. Κόντρα στη 2η Αλμπα (4-1), η οποία επίσης έχει προκριθεί, η ΑΕΚ με «διπλό» τερματίζει 1η. Αυτό όμως μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και σε περίπτωση ήττας, με διαφορά κάτω από 8 πόντους, με την οποία είχε νικήσει στην Αθήνα.

Στο άλλο ματς του ομίλου, χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, κοντράρονται στην Τουρκία Τόφας και Καρδίτσα (19.00 - Cosmote Sport 5).

    

