FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Στο Βερολίνο για την πρωτιά η ΑΕΚ

Με στόχο τη νίκη που θα της δώσει την 1η θέση στον 2ο όμιλο της φάσης των «16» του FIBA Champions League, η ΑΕΚ δοκιμάζεται απόψε στο Βερολίνο κόντρα στην Αλμπα για την 6η και τελευταία αγωνιστική (20.00 - Cosmote Sport 4).

Η «Eνωση» με 5 στα 5 είναι αήττητη, έχει ήδη προκριθεί στα προημιτελικά και τώρα θέλει και την πρωτιά, ενόψει των διασταυρώσεων της οκτάδας και του πλεονεκτήματος έδρας που δίνει. Κόντρα στη 2η Αλμπα (4-1), η οποία επίσης έχει προκριθεί, η ΑΕΚ με «διπλό» τερματίζει 1η. Αυτό όμως μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και σε περίπτωση ήττας, με διαφορά κάτω από 8 πόντους, με την οποία είχε νικήσει στην Αθήνα.

Στο άλλο ματς του ομίλου, χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, κοντράρονται στην Τουρκία Τόφας και Καρδίτσα (19.00 - Cosmote Sport 5).