Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ 20ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοίνωσε «μια απ' τα ίδια» προσπαθώντας να κρύψει την ουσία

«Ξαναζεσταμένο φαΐ» σέρβιρε χτες από τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδης με αφορμή τη δολοφονία του 20χρονου, η οποία όπως είπε «μέχρι στιγμής εμφανίζει ενδείξεις οπαδικού υπόβαθρου». Για πολλοστή φορά μετά από κάθε τέτοιο περιστατικό, δήλωσε ότι «προχωράμε στη βελτίωση των υφιστάμενων διατάξεων που σχετίζονται με τη συμμετοχή ανηλίκων ή νεαρών ενηλίκων σε αξιόποινες πράξεις στο πλαίσιο εγκληματικής ομάδας».

Στην πράξη, ωστόσο, τα μέτρα που η κυβέρνηση άρχισε να παίρνει από το 2024 για την «αντιμετώπιση» της λεγόμενης οπαδικής βίας κινήθηκαν στην πεπατημένη όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά, αποφεύγοντας να θίξουν τις ρίζες του φαινομένου και τη σύνδεσή του με την επιχειρηματική δράση στον αθλητισμό. Μέτρα που πρακτικά περιόρισαν τα έκτροπα στις εξέδρες, κυρίως στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, καθώς αυτό ήταν το ζητούμενο, για λόγους προστασίας του «προϊόντος» και αποφυγής απώλειας κερδών, από την άλλη όμως όπως αποδείχθηκε δεν εξάλειψαν το φαινόμενο, με δεκάδες περιστατικά εκτός γηπέδων, όπως καταδρομικές επιθέσεις σε συνδέσμους, μεμονωμένες «συναντήσεις» οπαδών, τα περσινά γεγονότα στους τελικούς του μπάσκετ.

Το τελευταίο το παραδέχεται στην ουσία και ο υπουργός, αφού πρώτα με ...υπερηφάνεια δήλωσε πως «οι αγωνιστικοί χώροι έγιναν χώροι υγιούς αθλητικού ανταγωνισμού, χωρίς επεισόδια, με χιλιάδες γονείς και παιδιά να παρακολουθούν αγώνες όλων των αθλημάτων και να κυριαρχεί η χαρά και η διασκέδαση των σπορ.(...) Δυστυχώς όμως υπάρχουν φαινόμενα συγκρότησης και δράσης εγκληματικών οργανώσεων μακριά από τα γήπεδα».

Σήμερα απολογείται ο 23χρονος

Για σήμερα το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η απολογία, στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, του 23χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Ο νεαρός, που διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, οδηγήθηκε χθες το μεσημέρι ενώπιον της ανακρίτριας, ωστόσο οι συνήγοροί του ζήτησαν τη χορήγηση νέας προθεσμίας 24 ωρών, αίτημα που έγινε δεκτό. Να σημειωθεί ότι για σήμερα είναι προγραμματισμένη και η απολογία του 19χρονου που βρισκόταν στο φονικό επεισόδιο μαζί με το 20χρονο θύμα και με ένα ακόμα άτομο, το οποίο αναζητείται από τις αρχές.