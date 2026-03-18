Με επιβλητικό τρόπο σφράγισε η Εθνική ομάδα μπάσκετ γυναικών την πρόκρισή της στη β' φάση των προκριματικών του Eurobasket 2027, νικώντας 99-77 τη Δανία χθες στο Ιβανώφειο για την τελευταία αγωνιστική του ομίλου τους στην α' φάση. Ετσι η Ελλάδα κατέκτησε την 1η θέση στον όμιλο με 4 νίκες και 2 ήττες, αφήνοντας 2η τη Δανία (3-3). Κροατία και Βόρεια Μακεδονία (που χθες έπαιζαν μεταξύ τους) ακολουθούν με 3-2 και 1-4 αντίστοιχα.
Στο χθεσινό ματς οι παίκτριες της εθνικής ξεκινώντας δυναμικά πήραν από την αρχή διαφορά στο σκορ (14-4), την οποία διεύρυναν στη συνέχεια (51-36 ημίχρονο, 73-59 στο 30'). Κορυφαίες για την Εθνική ήταν η Φασούλα (26 πόντοι) και η Σπανού (26 π., 17 ριμπάουντ), ενώ από τη Δανία ξεχώρισε η Οκοσούν (19 π.).
Τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς στον χώρο του χάντμπολ γυναικών κατέκτησε ο ΠΑΟΚ, που στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας επικρατώντας 26-18 της Αναγέννησης Αρτας στον τελικό του Φάιναλ 4, που έγινε στην Αρτα. Είναι η 8η κατάκτηση για τη γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ, που ανέβηκε στη 2η θέση της λίστας με τους πολυνίκες του θεσμού, πίσω από την Αναγέννηση Αρτας που έχει 10 τρόπαια. Ο τελικός παρέμεινε ντέρμπι για ένα εικοσάλεπτο, με την Αναγέννηση να βάζει δύσκολα στις «ασπρόμαυρες», οι οποίες ωστόσο στη συνέχεια βρήκαν τις λύσεις, βελτιώθηκαν αμυντικά και απέκτησαν διαφορά στο σκορ.
Το τρόπαιο του Challenge Cup διεκδικεί σήμερα ο Παναθηναϊκός, φιλοξενώντας την ιταλική Βαλεφόλια στον δεύτερο τελικό της διοργάνωσης, στο κλειστό της Γλυφάδας (19.00 - Cosmote Sport 7). Οι «πράσινες» καλούνται να ανατρέψουν την ήττα τους στον πρώτο τελικό με 3-2 σετ και να φτάσουν σε μια σημαντική στιγμή στην Ιστορία του συλλόγου, κατακτώντας ευρωπαϊκό τίτλο. Για να στεφθεί τροπαιούχος ο Παναθηναϊκός χρειάζεται «καθαρή» νίκη (3-0 ή 3-1), ενώ σε περίπτωση επικράτησής του με 3-2 τα πάντα θα κριθούν στο «χρυσό» σετ.