ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Επιβλητική πρόκριση για την Εθνική μπάσκετ

Με επιβλητικό τρόπο σφράγισε η Εθνική ομάδα μπάσκετ γυναικών την πρόκρισή της στη β' φάση των προκριματικών του Eurobasket 2027, νικώντας 99-77 τη Δανία χθες στο Ιβανώφειο για την τελευταία αγωνιστική του ομίλου τους στην α' φάση. Ετσι η Ελλάδα κατέκτησε την 1η θέση στον όμιλο με 4 νίκες και 2 ήττες, αφήνοντας 2η τη Δανία (3-3). Κροατία και Βόρεια Μακεδονία (που χθες έπαιζαν μεταξύ τους) ακολουθούν με 3-2 και 1-4 αντίστοιχα.

Στο χθεσινό ματς οι παίκτριες της εθνικής ξεκινώντας δυναμικά πήραν από την αρχή διαφορά στο σκορ (14-4), την οποία διεύρυναν στη συνέχεια (51-36 ημίχρονο, 73-59 στο 30'). Κορυφαίες για την Εθνική ήταν η Φασούλα (26 πόντοι) και η Σπανού (26 π., 17 ριμπάουντ), ενώ από τη Δανία ξεχώρισε η Οκοσούν (19 π.).

Χάντμπολ: Κυπελλούχος ο ΠΑΟΚ

Τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς στον χώρο του χάντμπολ γυναικών κατέκτησε ο ΠΑΟΚ, που στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας επικρατώντας 26-18 της Αναγέννησης Αρτας στον τελικό του Φάιναλ 4, που έγινε στην Αρτα. Είναι η 8η κατάκτηση για τη γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ, που ανέβηκε στη 2η θέση της λίστας με τους πολυνίκες του θεσμού, πίσω από την Αναγέννηση Αρτας που έχει 10 τρόπαια. Ο τελικός παρέμεινε ντέρμπι για ένα εικοσάλεπτο, με την Αναγέννηση να βάζει δύσκολα στις «ασπρόμαυρες», οι οποίες ωστόσο στη συνέχεια βρήκαν τις λύσεις, βελτιώθηκαν αμυντικά και απέκτησαν διαφορά στο σκορ.

Βόλεϊ: Ωρα τροπαίου για τον Παναθηναϊκό

Το τρόπαιο του Challenge Cup διεκδικεί σήμερα ο Παναθηναϊκός, φιλοξενώντας την ιταλική Βαλεφόλια στον δεύτερο τελικό της διοργάνωσης, στο κλειστό της Γλυφάδας (19.00 - Cosmote Sport 7). Οι «πράσινες» καλούνται να ανατρέψουν την ήττα τους στον πρώτο τελικό με 3-2 σετ και να φτάσουν σε μια σημαντική στιγμή στην Ιστορία του συλλόγου, κατακτώντας ευρωπαϊκό τίτλο. Για να στεφθεί τροπαιούχος ο Παναθηναϊκός χρειάζεται «καθαρή» νίκη (3-0 ή 3-1), ενώ σε περίπτωση επικράτησής του με 3-2 τα πάντα θα κριθούν στο «χρυσό» σετ.