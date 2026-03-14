SUPER LEAGUE

Ανεβάζει το ενδιαφέρον η προτελευταία «στροφή»

Φτάνοντας στην προτελευταία «στροφή» της κανονικής περιόδου ανεβαίνουν οι τόνοι στο πρωτάθλημα της Super League με τη διεξαγωγή της 25ης αγωνιστικής. Με τις θέσεις της πρώτης τετράδας να έχουν κριθεί, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στη διαμόρφωση των τελικών ισορροπιών στα ψηλά, αλλά και στα ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τα πλέι οφ 5-8. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύσκολες αποστολές εκτός έδρας για την πρωτοπόρο ΑΕΚ και τον 2ο Ολυμπιακό, σε Περιστέρι και Ηράκλειο αντίστοιχα, και το κομβικό ντέρμπι στη μάχη για την παραμονή, μεταξύ ΑΕΛ και Αστέρα Τρίπολης. Αναλυτικά:

Σάββατο 14/3: ΟΦΗ - Ολυμπιακός (17.00 - Cosmote Sport 1), Πανσερραϊκός - Αρης (19.30 - Novasports Prime), ΑΕΛ - Αστέρας Τρίπολης (20.00 - Cosmote Sport 2).

Κυριακή 15/3: Κηφισιά - Βόλος (16.00 - Cosmote Sport 1), ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός (18.00 - Novasports Prime), Ατρόμητος - ΑΕΚ (19.00 - Novasports 2), Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός (21.00 - Cosmote Sport 2).

BASKET LEAGUE

Κομβικά ντέρμπι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Το αθηναϊκό ντέρμπι στο ΟΑΚΑ και το αντίστοιχο της Θεσσαλονίκης δεσπόζουν στο πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής της Βasket League, και αναμένεται να καθορίσουν τις ισορροπίες στην πρώτη τετράδα πέραν της 1ης θέσης. Στο ΟΑΚΑ Παναθηναϊκός και ΑΕΚ κοντράρονται στην πλέον κομβική βαθμολογικά αναμέτρησή τους τα τελευταία χρόνια, διεκδικώντας τη 2η θέση, ενώ στην Πυλαία ο ΠΑΟΚ, θέλοντας να εδραιωθεί στην τετράδα, αντιμετωπίζει τον Αρη, που καραδοκεί για την 4η θέση. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 14/3: Μαρούσι - Περιστέρι (16.00 - ΕΡΤ2 Σπορ), Μύκονος - Προμηθέας (18.00 - ΕΡΤ Sport 1), ΠΑΟΚ - Αρης (18.15 - ΕΡΤ2 Σπορ).

Κυριακή 15/3: Κολοσσός Ρόδου - Ηρακλής (12.45 - ΕΡΤ Sport 2), Πανιώνιος - Ολυμπιακός (13.00 - EΡΤ2 Σπορ), Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (16.00 - ΕΡΤ2 Σπορ).

SUPER LEAGUE 2

Τα βλέμματα στα πλέι άουτ

Με την πρωτιά και την άνοδο να έχει κριθεί και στους δύο ομίλους της Super League 2, το ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την 5η αγωνιστική των πλέι οφ και των πλέι άουτ στρέφεται στις αναμετρήσεις για την παραμονή στην κατηγορία. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1ος όμιλος (Σάββατο 14/3, 15.00)

Πλέι οφ: Αναγέννηση Καρδίτσας - Αστέρας Τρίπολης Β', Ηρακλής - Νίκη Βόλου.

Πλέι άουτ: Νέστος Χρυσούπολης - Καβάλα, Καμπανιακός - ΠΑΣ Γιάννινα, Μακεδονικός - ΠΑΟΚ Β'.

2ος όμιλος (Κυριακή 15/3, 15.00)

Πλέι οφ: Καλαμάτα - Ολυμπιακός Β', Μαρκό - Πανιώνιος.

Πλέι άουτ: Ελλάς Σύρου - Παναργειακός, Χανιά - Athens Kallithea, Αιγάλεω - Ηλιούπολη.