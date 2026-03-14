Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΚΚΕ με μέλη του Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών - Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ)
Στο επίκεντρο της συζήτησης μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών βρέθηκαν η σημερινή κατάσταση στον χώρο του γυναικείου ποδοσφαίρου και τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αθλήτριες, τόσο αναφορικά με την ίδια την παρουσία και τη συμμετοχή στο άθλημα όσο και σε συνδυασμό με τις καθημερινές τους εξωαγωνιστικές ανάγκες.
Μιλώντας για τα προβλήματα και την κατάσταση στον χώρο, εξήγησαν ότι ειδικά στη χώρα μας υπάρχουν σημαντικά άλυτα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλιση των παικτριών και την ιατρική περίθαλψη (π.χ. σε περίπτωση τραυματισμού), που - όπως αποκάλυψαν - ουσιαστικά διαρκεί το πολύ 9 μήνες, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής δράσης, με αποτέλεσμα οι παίκτριες να μένουν ξεκρέμαστες την υπόλοιπη περίοδο. Τα παραπάνω ζητήματα τέθηκαν σε άμεση προτεραιότητα μετά την ένταξη του γυναικείου ποδοσφαίρου στον ΠΣΑΠΠ, και μέχρι σήμερα έχουν γίνει σημαντικές κινήσεις από την πλευρά του Συνδέσμου προκειμένου να αλλάξει η κατάσταση. Παράλληλα υπήρξαν ενέργειες και για τη βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής των αγώνων στο γυναικείο ποδόσφαιρο, όπως η παρουσία ασθενοφόρου τουλάχιστον στους περισσότερους εξ αυτών.
Ειδική αναφορά έκαναν οι εκπρόσωποι του ΠΣΑΠΠ στην πολύ σημαντική κίνηση του Συνδέσμου να δημιουργήσει ένα ντοκιμαντέρ για το γυναικείο ποδόσφαιρο, για πρώτη φορά στη χώρα μας, με τίτλο «When nobody's watching» («Οταν δεν παρακολουθεί κανένας»). Το ντοκιμαντέρ, που γυρίστηκε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Τμήμα της Παγκόσμιας Ενωσης Παικτών - Παικτριών (FIFPRO Europe), δίνει φωνή στις αθλήτριες και αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Ως κίνηση δε από μέρος του Συνδέσμου έρχεται σε συνέχεια του προηγούμενου ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Χάος», που μιλούσε για τα επίσης σημαντικά προβλήματα των παικτών στις μικρότερες κατηγορίες.
Από την πλευρά της η αντιπροσωπεία του ΚΚΕ εξέφρασε τη συμπαράσταση του Κόμματος στα αιτήματα και τις διεκδικήσεις του ΠΣΑΠΠ για τη βελτίωση και την αναβάθμιση του γυναικείου ποδοσφαίρου, ενώ επεσήμανε την αμέριστη βοήθεια του ΚΚΕ στις ενέργειες του Συνδέσμου.
Στην τοποθέτησή της η Β. Δάγκα τόνισε ότι μέσα από τη συζήτηση με τους εκπροσώπους του ΠΣΑΠΠ αναδείχθηκε η τραγική κατάσταση που επικρατεί για τις παίκτριες στον χώρο του γυναικείου ποδοσφαίρου, καθώς και οι μεγάλες δυσκολίες στην προσπάθειά τους να προπονηθούν και να αγωνιστούν. Μιλώντας για το θέμα των αμοιβών, τόνισε ότι - όπως αποκαλύπτεται - όταν αυτές δίνονται πρόκειται για ψίχουλα που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την επιβίωση των αθλητριών, μακριά από τις απαιτήσεις που έχει η άθληση υψηλού επιπέδου.
Εστίασε στο σημαντικό ζήτημα των κενών στην Ασφάλιση, που αφορά μόλις το 9μηνο που διαρκούν οι υποχρεώσεις με την ομάδα. Αναφέρθηκε στις σοβαρές συνέπειες αυτού, όπως το γεγονός ότι οι αθλήτριες είναι εκτεθειμένες σε τραυματισμούς και έχουν ανάγκη από φυσικοθεραπείες, τις οποίες πολλές φορές αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους. Ειδική αναφορά έκανε στους μήνες εκτός αγωνιστικής περιόδου, καθώς και στην περίοδο της μητρότητας, που βρίσκεται «στον αέρα», καθώς δεν καλύπτονται από τα συμβόλαια ή από την ελληνική νομοθεσία.
Οπως επεσήμανε, το ΚΚΕ θα στηρίξει τα δίκαια αιτήματα των αθλητριών, για να μπορούν να αγωνίζονται ασφαλισμένες και με αμοιβές που να καλύπτουν τις απαιτήσεις που έχει ο αθλητισμός υψηλού επιπέδου. Προανήγγειλε δε πρωτοβουλίες του Κόμματος στο κίνημα με στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων και τη διεκδίκηση λύσεων.
Από την πλευρά του ο Θ. Λιάππης, μιλώντας για την κατάσταση που επικρατεί και σ' αυτόν τον χώρο του αθλητισμού, ανέφερε πως δεν διαφέρει από τη γενικότερη εικόνα που υπάρχει σήμερα στον αθλητισμό στη χώρα μας. Τόνισε ότι αιτία για τα όσα συμβαίνουν δεν είναι άλλη από την ανυπαρξία βούλησης από πλευράς κράτους να παράσχει ένα οργανωμένο πλαίσιο για τον αθλητισμό, και θύμισε το μοντέλο ανάπτυξης του αθλητισμού που εφαρμόστηκε στις χώρες που οικοδόμησαν τον σοσιαλισμό, με την επιτυχημένη συμπόρευση του υψηλού και του μαζικού αθλητισμού, με αθλητές και αθλούμενους να μη στερούνται πόρους για να αθληθούν, να έχουν εξασφαλισμένο μέλλον κ.λπ.
Στη δική της παρέμβαση η Χρ. Σκαλούμπακα ανέφερε ότι στη σημερινή εποχή είναι σημαντικό ζήτημα να μην υπάρχουν αναστολές στη θέληση ενός κοριτσιού, μιας γυναίκας να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Οπως εξήγησε, είναι ξεκάθαρο ότι το κράτος είναι υπεύθυνο ώστε να μη συμβαίνει αυτό, αντίθετα να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις προκειμένου η ενασχόληση με τον αθλητισμό να μην είναι απαγορευτική για τις γυναίκες.
Σχολιάζοντας τα όσα επεσήμαναν οι εκπρόσωποι του ΠΣΑΠΠ, ο Ανδ. Σοφιανός είπε ανάμεσα σε άλλα ότι αυτά που συμβαίνουν είναι οι συνέπειες των λογικών και των πρακτικών που εφαρμόζονται στο σημερινό οικοδόμημα του αθλητισμού, όπου οι λογικές του κέρδους κυριαρχούν και οι όποιες κινήσεις υποτιθέμενης βελτίωσης γίνονται δεν έχουν στόχο την πραγματική αναβάθμιση ενός αθλήματος, αλλά τη δημιουργία νέων πεδίων για την αύξηση της κερδοφορίας.