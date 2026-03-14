ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Στο επίκεντρο τα σημαντικά προβλήματα του χώρου

RIZOSPASTIS

Τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν το γυναικείο ποδόσφαιρο αποτέλεσαν το αντικείμενο της πολύ ενδιαφέρουσας συνάντησης που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα μεταξύ αντιπροσωπείας τουκαι τουστα γραφεία του Κόμματος στον Περισσό. Εκ μέρους του ΚΚΕ παρευρέθηκαν τα μέλη της ΚΕβουλευτής, καιυπεύθυνη του Τμήματος της ΚΕ για την Ισοτιμία και τη Χειραφέτηση της Γυναίκας, καθώς και οιυπεύθυνος του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ΚΕ, καιμέλος της Επιτροπής Αθλητισμού της ΚΟ Αττικής. Τον ΠΣΑΠΠ εκπροσώπησαν οκαι ηυπεύθυνοι του τμήματος του Συνδέσμου για το ποδόσφαιρο γυναικών, και οεκτελεστικός γραμματέας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών βρέθηκαν η σημερινή κατάσταση στον χώρο του γυναικείου ποδοσφαίρου και τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αθλήτριες, τόσο αναφορικά με την ίδια την παρουσία και τη συμμετοχή στο άθλημα όσο και σε συνδυασμό με τις καθημερινές τους εξωαγωνιστικές ανάγκες.

Σημαντικά προβλήματα και θολό τοπίο





Eurokinissi

Τα μέλη του ΠΣΑΠΠ ενημέρωσαν την αντιπροσωπεία του ΚΚΕ για τη σημαντική κίνηση του Συνδέσμου το 2021 να καταφέρει να εντάξει υπό τη σκέπη του το γυναικείο ποδόσφαιρο, ξεπερνώντας τα γραφειοκρατικά ζητήματα, καθώς θεωρείται ερασιτεχνικό. Η παραπάνω κίνηση, όπως είπαν, είχε σημαντικό αντίκτυπο στον χώρο, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα στις ίδιες τις παίκτριες να μπορούν να διευθετούν σημαντικά ζητήματα σε σωματειακό επίπεδο, αλλά και να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους.

Μιλώντας για τα προβλήματα και την κατάσταση στον χώρο, εξήγησαν ότι ειδικά στη χώρα μας υπάρχουν σημαντικά άλυτα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλιση των παικτριών και την ιατρική περίθαλψη (π.χ. σε περίπτωση τραυματισμού), που - όπως αποκάλυψαν - ουσιαστικά διαρκεί το πολύ 9 μήνες, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής δράσης, με αποτέλεσμα οι παίκτριες να μένουν ξεκρέμαστες την υπόλοιπη περίοδο. Τα παραπάνω ζητήματα τέθηκαν σε άμεση προτεραιότητα μετά την ένταξη του γυναικείου ποδοσφαίρου στον ΠΣΑΠΠ, και μέχρι σήμερα έχουν γίνει σημαντικές κινήσεις από την πλευρά του Συνδέσμου προκειμένου να αλλάξει η κατάσταση. Παράλληλα υπήρξαν ενέργειες και για τη βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής των αγώνων στο γυναικείο ποδόσφαιρο, όπως η παρουσία ασθενοφόρου τουλάχιστον στους περισσότερους εξ αυτών.





Eurokinissi Sports

Τέθηκε ακόμα το ζήτημα της εξασφάλισης των παικτριών μετά την αποχώρησή τους από την ενεργό δράση και τον αθλητισμό, κάτι που και στον συγκεκριμένο χώρο παραμένει ερωτηματικό. Επίσης έγινε αναφορά στο σημαντικό θέμα της ενδεχόμενης κύησης από κάποια παίκτρια, το οποίο μέχρι πριν από λίγο καιρό ουσιαστικά ήταν απαγορευτικό από τις ίδιες τις ομάδες, βάσει των συμφωνητικών που υπογράφονταν, με αποτέλεσμα σε περίπτωση που μείνει έγκυος μια αθλήτρια να διακόπτεται η συνεργασία με την ομάδα, χωρίς αποζημίωση, και ουσιαστικά να βρίσκεται «στον αέρα». Για το συγκεκριμένο θέμα ο ΠΣΑΠΠ έκανε παρεμβάσεις στην ΕΠΟ, προκειμένου οι σύλλογοι να αφαιρέσουν τον συγκεκριμένο όρο στις συμφωνίες με τις παίκτριες, και να εναρμονιστούν και με τους γενικότερους κανόνες της FIFA. Κατήγγειλαν δε ότι το καθεστώς τις ερασιτεχνικής ιδιότητας του γυναικείου ποδοσφαίρου σε αρκετές περιπτώσεις αποτέλεσε άλλοθι για παράγοντες να καταστρατηγήσουν ακόμα και όρους οι οποίοι αναφέρονται στο συμφωνητικό που βάσει του νόμου υπογράφουν με παίκτριες.

Ειδική αναφορά έκαναν οι εκπρόσωποι του ΠΣΑΠΠ στην πολύ σημαντική κίνηση του Συνδέσμου να δημιουργήσει ένα ντοκιμαντέρ για το γυναικείο ποδόσφαιρο, για πρώτη φορά στη χώρα μας, με τίτλο «When nobody's watching» («Οταν δεν παρακολουθεί κανένας»). Το ντοκιμαντέρ, που γυρίστηκε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Τμήμα της Παγκόσμιας Ενωσης Παικτών - Παικτριών (FIFPRO Europe), δίνει φωνή στις αθλήτριες και αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Ως κίνηση δε από μέρος του Συνδέσμου έρχεται σε συνέχεια του προηγούμενου ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Χάος», που μιλούσε για τα επίσης σημαντικά προβλήματα των παικτών στις μικρότερες κατηγορίες.

Από την πλευρά της η αντιπροσωπεία του ΚΚΕ εξέφρασε τη συμπαράσταση του Κόμματος στα αιτήματα και τις διεκδικήσεις του ΠΣΑΠΠ για τη βελτίωση και την αναβάθμιση του γυναικείου ποδοσφαίρου, ενώ επεσήμανε την αμέριστη βοήθεια του ΚΚΕ στις ενέργειες του Συνδέσμου.

Ευθύνη του κράτους η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για λύση στα προβλήματα και αναβάθμιση

Στην τοποθέτησή της η Β. Δάγκα τόνισε ότι μέσα από τη συζήτηση με τους εκπροσώπους του ΠΣΑΠΠ αναδείχθηκε η τραγική κατάσταση που επικρατεί για τις παίκτριες στον χώρο του γυναικείου ποδοσφαίρου, καθώς και οι μεγάλες δυσκολίες στην προσπάθειά τους να προπονηθούν και να αγωνιστούν. Μιλώντας για το θέμα των αμοιβών, τόνισε ότι - όπως αποκαλύπτεται - όταν αυτές δίνονται πρόκειται για ψίχουλα που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την επιβίωση των αθλητριών, μακριά από τις απαιτήσεις που έχει η άθληση υψηλού επιπέδου.

Εστίασε στο σημαντικό ζήτημα των κενών στην Ασφάλιση, που αφορά μόλις το 9μηνο που διαρκούν οι υποχρεώσεις με την ομάδα. Αναφέρθηκε στις σοβαρές συνέπειες αυτού, όπως το γεγονός ότι οι αθλήτριες είναι εκτεθειμένες σε τραυματισμούς και έχουν ανάγκη από φυσικοθεραπείες, τις οποίες πολλές φορές αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους. Ειδική αναφορά έκανε στους μήνες εκτός αγωνιστικής περιόδου, καθώς και στην περίοδο της μητρότητας, που βρίσκεται «στον αέρα», καθώς δεν καλύπτονται από τα συμβόλαια ή από την ελληνική νομοθεσία.

Οπως επεσήμανε, το ΚΚΕ θα στηρίξει τα δίκαια αιτήματα των αθλητριών, για να μπορούν να αγωνίζονται ασφαλισμένες και με αμοιβές που να καλύπτουν τις απαιτήσεις που έχει ο αθλητισμός υψηλού επιπέδου. Προανήγγειλε δε πρωτοβουλίες του Κόμματος στο κίνημα με στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων και τη διεκδίκηση λύσεων.

Από την πλευρά του ο Θ. Λιάππης, μιλώντας για την κατάσταση που επικρατεί και σ' αυτόν τον χώρο του αθλητισμού, ανέφερε πως δεν διαφέρει από τη γενικότερη εικόνα που υπάρχει σήμερα στον αθλητισμό στη χώρα μας. Τόνισε ότι αιτία για τα όσα συμβαίνουν δεν είναι άλλη από την ανυπαρξία βούλησης από πλευράς κράτους να παράσχει ένα οργανωμένο πλαίσιο για τον αθλητισμό, και θύμισε το μοντέλο ανάπτυξης του αθλητισμού που εφαρμόστηκε στις χώρες που οικοδόμησαν τον σοσιαλισμό, με την επιτυχημένη συμπόρευση του υψηλού και του μαζικού αθλητισμού, με αθλητές και αθλούμενους να μη στερούνται πόρους για να αθληθούν, να έχουν εξασφαλισμένο μέλλον κ.λπ.

Στη δική της παρέμβαση η Χρ. Σκαλούμπακα ανέφερε ότι στη σημερινή εποχή είναι σημαντικό ζήτημα να μην υπάρχουν αναστολές στη θέληση ενός κοριτσιού, μιας γυναίκας να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Οπως εξήγησε, είναι ξεκάθαρο ότι το κράτος είναι υπεύθυνο ώστε να μη συμβαίνει αυτό, αντίθετα να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις προκειμένου η ενασχόληση με τον αθλητισμό να μην είναι απαγορευτική για τις γυναίκες.

Σχολιάζοντας τα όσα επεσήμαναν οι εκπρόσωποι του ΠΣΑΠΠ, ο Ανδ. Σοφιανός είπε ανάμεσα σε άλλα ότι αυτά που συμβαίνουν είναι οι συνέπειες των λογικών και των πρακτικών που εφαρμόζονται στο σημερινό οικοδόμημα του αθλητισμού, όπου οι λογικές του κέρδους κυριαρχούν και οι όποιες κινήσεις υποτιθέμενης βελτίωσης γίνονται δεν έχουν στόχο την πραγματική αναβάθμιση ενός αθλήματος, αλλά τη δημιουργία νέων πεδίων για την αύξηση της κερδοφορίας.

Μπ. Τσ.