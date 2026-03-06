8η ΜΑΡΤΗ - ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

«Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση και την ανισοτιμία»

Αγωνιστικά τιμά την 8η Μάρτη, Παγκόσμια Μέρα της Εργαζόμενης Γυναίκας, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας και απευθύνει πλατύ κάλεσμα στις γυναίκες του μόχθου, σε εργαζόμενες, αυτοαπασχολούμενες, αγρότισσες, φοιτήτριες, νέες μητέρες, μετανάστριες - πρόσφυγες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΟΓΕ μαζί με εργατικά σωματεία οργανώνει μια σειρά παρεμβάσεις και κοινές δράσεις, που θα κορυφωθούν με τις εξής πρωτοβουλίες:

- Την Κυριακή 8 Μάρτη στις 5.30 μ.μ. εκδήλωση - ημερίδα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με θέμα «Δυναμώνουμε τον αγώνα για προστασία της εργαζόμενης γυναίκας και μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, ενάντια στην εντατικοποίηση».

- Τη Δευτέρα 9 Μάρτη στις 6 μ.μ. παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργασίας, για να επιδοθεί και σχετικό ψήφισμα με κοινό πλαίσιο αιτημάτων για την προστασία της εργαζόμενης γυναίκας

«Δυναμώνουμε τον αγώνα για την προστασία της εργαζόμενης γυναίκας ενάντια στην εκμετάλλευση και στην ανισοτιμία» είναι το κάλεσμα που απευθύνει η ΟΓΕ για τη φετινή 8η Μάρτη.

Παράλληλα δίνει μαχητική απάντηση στον πόλεμο που έχουν κηρύξει σε κάθε πλευρά της ζωής της γυναίκας του μόχθου οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι κυβερνήσεις, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

«Στρέφουμε τα βέλη μας ενάντια στην αιτία της γυναικείας ανισοτιμίας και της αναπαραγωγής παλιών και νέων μορφών βίας και καταπίεσης, ενάντια στην εκμετάλλευση, που θυσιάζει τις ανάγκες μας στον βωμό της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και των ανταγωνισμών τους, που φτάνουν μέχρι τις πολεμικές συγκρούσεις», τονίζει.

«Η εργοδοτική βία στάζει αίμα»

Η ΟΓΕ σημειώνει ότι «η εργοδοτική βία στάζει αίμα», φέρνοντας ως παράδειγμα τις εργάτριες που έχασαν τη ζωή τους στη βιομηχανία «Βιολάντα», αλλά και τις χιλιάδες εργαζόμενες που όπως αναφέρει φεύγουν καθημερινά, εξουθενωμένες από την εντατικοποίηση της εργασίας και τις ελαστικές μορφές απασχόλησης. Στο ίδιο πλαίσιο, καταγγέλλει τις συνθήκες «13ωρης δουλειάς, ακανόνιστων ωραρίων και βαρδιών μέχρι τελικής πτώσης» χωρίς επαρκή μέτρα προστασίας της υγείας, της μητρότητας και του γυναικείου οργανισμού.

«Αντιπαλεύουμε την πολιτική ΕΕ και κυβερνήσεων

Η ΟΓΕ καταγγέλλει την πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων, τονίζοντας ότι «θρέφει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και πνίγει τις δικές μας ανάγκες». Οπως σημειώνει, στο όνομα της «ισότητας των φύλων» καταργήθηκαν κατακτήσεις του εργατικού κινήματος, ενώ στο όνομα της «συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής» οι μονοπωλιακοί όμιλοι επιβάλλουν ακόμα μεγαλύτερη εργασιακή «ευελιξία», την ώρα που οι ανάγκες για δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, Παιδείας και Πρόνοιας «θυσιάζονται στο ζύγι του κόστους για το κράτος».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τους διεθνείς ανταγωνισμούς. Η ΟΓΕ τονίζει ότι «σε κάθε γωνιά του πλανήτη ξεφυτρώνουν πολεμικά σφαγεία για τους λαούς», ενώ καταγγέλλει την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και τη μετατροπή της χώρας σε στρατιωτική βάση. Παράλληλα δηλώνει ότι οι γυναίκες «δεν ανεχόμαστε τα παιδιά μας να γίνουν κρέας στα κανόνια τους» και ότι αρνούνται να συμβάλουν στην πολεμική προετοιμασία.

Κλείνοντας, η ΟΓΕ καλεί τις γυναίκες να βαδίσουν «στα χνάρια των μεγάλων γυναικείων εργατικών αγώνων». Να ενισχύσουν τη συλλογική δράση για σταθερή εργασία με σταθερό ωράριο, προστασία της μητρότητας, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Και επισημαίνει την ανάγκη κοινού αγώνα γυναικών και ανδρών «ενάντια στην κοινωνία της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης».

Την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας χαιρετίζει και η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ), καλώντας τη Δευτέρα 9 Μάρτη στην παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργασίας.

Δράσεις Συλλόγων και Ομάδων της ΟΓΕ

Δραστηριότητα σε μια σειρά πόλεις ξεδιπλώνουν οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ μπροστά στην 8η Μάρτη.

Συγκεκριμένα, την Κυριακή 8 Μάρτη:

- Στην Κατερίνη, στις 11 π.μ. στα γραφεία του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ - ΕΦΚΑ Πιερίας (Κασσάνδρου 3) εκδήλωση διοργανώνουν η Ομάδα Γυναικών, το Συνδικάτο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πιερίας «Η Πρωτοπορία» και το Σωματείο Συνταξιούχων. Την κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει η Ελένη Μπακιρλή, συνταξιούχος νοσηλεύτρια.

- Στο Αγρίνιο, στις 11 π.μ. εκδήλωση στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου από την Ομάδα Γυναικών και το Εργατικό Κέντρο.

- Στη Λάρισα, στις 7 μ.μ. η Ενωση Γυναικών και το Εργατικό Κέντρο καλούν στη θεατρική παράσταση από την ομάδα «Γιάννης Νεγρεπόντης» του Εργατικού Κέντρου, με τίτλο «Είναι δικός σου όλος ο κόσμος». Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στην ισόγεια αίθουσα του Εργατικού Κέντρου (Εργατικής Πρωτομαγιάς 6).

- Στον Βόλο, στις 6 μ.μ. ο Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών Μαγνησίας, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι και το τοπικό Παράρτημα της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ θα προβάλουν το ντοκιμαντέρ «Γυναίκες Μαχήτριες» του Λεωνίδα Βαρδαρού, στην αίθουσα «Γλέζος» στον Θόλο του Πανεπιστημίου.

- Στο Λιτόχωρο, στις 8 μ.μ. στο εξοχικό κέντρο «Οι Μύλοι», ο Σύλλογος Γυναικών θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με κεντρική ομιλήτρια την Χριστίνα Ναβροζίδου, πρόεδρο της Ομάδας Γυναικών Κατερίνης (ΟΓΕ).

- Στην Κεφαλονιά, στις 7.30 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο, η Ομάδα Γυναικών Αργοστολίου προβάλλει την ταινία «Κράτα την ψυχή σου στο χέρι και περπάτα».

Σήμερα Παρασκευή, στη Νέα Αρτάκη, οι Ομάδες Γυναικών Νέας Αρτάκης και Διρφύων - Μεσσαπίων πραγματοποιούν εκδήλωση στις 7.30 μ.μ. στο cafe «Saga», στο λιμάνι Νέας Αρτάκης. Η εκδήλωση περιλαμβάνει μουσικό αφιέρωμα, καθώς και μουσικό - αφηγηματικό δρώμενο για τον ακούραστο αγώνα των ανθρώπων του καθημερινού μόχθου για καλύτερη ζωή.