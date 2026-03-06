ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ «VODAFONE»

Με μεγάλη συμμετοχή στην απεργία εναντιώθηκαν στις εκατοντάδες απολύσεις

Πολύ μεγάλα ποσοστά συμμετοχής καταγράφηκαν στη χθεσινή 24ωρη απεργία στη «Vodafone», σε μια σειρά τμήματα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, πληροφορικής και δικτύου, με τους εργαζόμενους να αντιδρούν στις εκβιαστικές απολύσεις της εργοδοσίας. Την απεργία προκήρυξε η συνδικαλιστική τους οργάνωση, το Σωματείο Εργαζομένων σε «Vodafone» - «360 Connect» - Λοιπές Θυγατρικές, καθώς η εργοδοσία έχει ήδη προχωρήσει σε πάνω από 200 απολύσεις με τη μορφή της «εθελούσιας παραίτησης», μπροστά στη νέα τριετή στρατηγική αναδιοργάνωση και στη στροφή στα έργα πολεμικής οικονομίας.

«Αν δεν υπογράψεις, κάποιος άλλος θα είναι στη θέση σου»

Οι εκβιασμοί, όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, γίνονται ατομικά και με συνεχή πίεση να υπογραφεί η παραίτηση, ενώ η διοίκηση μέσω των στελεχών της εκβιάζει πως «αν δεν υπογράψεις, τότε κάποιος άλλος θα μπει στη θέση σου». «Θα μας βάλουν και απέναντι, να φαγωνόμαστε μεταξύ μας», έλεγαν χθες οι απεργοί που ήταν συγκεντρωμένοι έξω από τα κεντρικά της εταιρείας στο Χαλάνδρι.

«Οπως αποδεικνύεται, μόνο εξασφαλισμένοι δεν ήμασταν», είπε άλλος εργαζόμενος, μιλώντας μας για τις αυταπάτες που καλλιεργούσε η εργοδοσία, ειδικά στις ειδικότητες πληροφορικής και προγραμματισμού, που τώρα πετάει στον δρόμο. Λίγο πιο δίπλα, απεργοί από το τμήμα τεχνικής τηλεφωνικής εξυπηρέτησης συζητούσαν για το ότι η συμμετοχή στην απεργία έχει σπάσει ρεκόρ.

Απεργιακή συγκέντρωση με αλληλεγγύη από όλο τον κλάδο

Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων «Vodafone» - «360 Connect» - Λοιπές Θυγατρικές, Θωμάς Γεωργάκης, μιλώντας στη συγκέντρωση ξεκαθάρισε ότι οι απολύσεις έρχονται ως αποτέλεσμα της βαθιάς εμπλοκής της εταιρείας στα έργα πολεμικής οικονομίας και της ανάλογης αναδιοργάνωσης που κάνει η διοίκηση. «Ολοι οι εργαζόμενοι ξέρουν πως είναι απολύσεις», είπε, απαντώντας στην πίεση της εργοδοσίας για παραίτηση, και μετέφερε ότι η συμμετοχή στην απεργία σε μια σειρά τεχνικά τμήματα, πληροφορικής και δικτύου, είναι σχεδόν καθολική.

Επιπλέον τόνισε πως θα δοθεί συνέχεια στον αγώνα των εργαζομένων, με Γενικές Συνελεύσεις μέσα στα κτίρια την Τρίτη 10 Μάρτη, για να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Εργαζόμενοι από το Σωματείο της «Nokia» μετέφεραν την αλληλεγγύη τους, τονίζοντας ότι και εκείνοι ξέρουν καλά πως τα κέρδη της εταιρείας σημαίνουν απολύσεις και ασφυκτικές στοιχειοθεσίες μπροστά σε αναδιάρθρωση. Αντίστοιχο αγώνα έδωσαν και οι ίδιοι και έχουν να δώσουν το επόμενο διάστημα στη «Nokia», ενώ η εταιρεία ετοιμάζει και νέο κύμα, με 200 εργαζόμενους να είναι «στον αέρα».

Από το Σωματείο Εργαζομένων «Intrasoft» επίσης το ΔΣ εξέφρασε την αλληλεγγύη του, και τόνισε πως στον κλάδο οι εργαζόμενοι είναι μαθημένοι να πληρώνουν το μάρμαρο της στρατηγικής των μονοπωλιακών ομίλων. «Δεν θα τους περάσει», σημειώθηκε.

Η Ελίνα Γεωργιάδου, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στη «Webhelp», μετέφερε την κατάσταση των εργαζομένων στη συγκεκριμένη εταιρεία, όπου η εργοδοσία επίσης κάνει τις απολύσεις «κανονικότητα». «Το δίκιο είναι με το μέρος σας», τόνισε.

Εκ μέρους του ΣΕΤΗΠ, ο πρόεδρος Γιάννης Ανδρέου μιλώντας στους απεργούς είπε ότι «δίνουμε μαζί έναν αγώνα ενάντια στις απολύσεις. Με θράσος η εταιρεία λέει πως οι εκατοντάδες εργαζόμενοι δεν χωρούν». Σημείωσε πως τα τεράστια κέρδη τα παράγουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, ενώ αναφέρθηκε και στη νίκη των εργαζομένων της «Ιntracom Telecom», που με την απεργία τους απέσπασαν την καταβολή των δεδουλευμένων τους.

Επίσης στάθηκε στη στροφή του κλάδου στην πολεμική οικονομία, τονίζοντας πως «τα ίδια μας έλεγαν με το Ταμείο Ανάκαμψης, και τώρα μας λένε να πληρώσουμε τις επιπτώσεις των πολέμων τους και της εμπλοκής». Κλείνοντας υπογράμμισε ότι οι εργαζόμενοι του κλάδου πρέπει να βγουν μπροστά στον δρόμο της διεκδίκησης.