ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Γενική Συνέλευση σήμερα για την υγεία και την ασφάλεια

Γενική Συνέλευση με κεντρικό θέμα «Υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς» οργανώνει το Σωματείο Μεταλλωρύχων Υπόγειων Στοών Μεταλλείων Κασσάνδρας σήμερα Παρασκευή, στις 12 μ. στο Δημοτικό Θέατρο της Μεγάλης Παναγιάς στη Χαλκιδική. Στη συνέλευση θα γίνει ενημέρωση για όλες τις προσπάθειες, τις παρεμβάσεις και τις συναντήσεις που πραγματοποίησε το Σωματείο με το υπουργείο, την εταιρεία και τους θεσμικούς φορείς για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της ασφάλειας των εργαζομένων.

Στη συνέλευση θα συμμετάσχουν ο Χρήστος Παπάζογλου, γιατρός Εργασίας και μέλος του ΔΣ του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο Παναγιώτης Πολίτης, μέλος της διοίκησης της ΓΣΕΕ, ο Κωνσταντίνος Σαμαράς, γγ της Ομοσπονδίας Μεταλλωρύχων και εκπρόσωποι θεσμικών, επιστημονικών και ελεγκτικών φορέων.