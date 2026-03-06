Από τις μάντρες στο μουσείο

Η έκθεση πραγματεύεται το ελληνικό θέατρο σκιών, την ιστορική του διαδρομή και παρουσία στον ελληνικό χώρο από τις απαρχές της εμφάνισής του τον 19ο αιώνα, έως τον 21ο αιώνα, σε μια διαλεκτικότητα με την πορεία και το έργο του Σωματείου που γιορτάζει έναν αιώνα ζωής.

Το θέατρο σκιών, αυθεντικό είδος λαϊκού θεάτρου, εκφράζει εμπειρίες από την κοινωνική και πολιτική ζωή του λαού, αφουγκράζεται και ενσωματώνει μηνύματα και ανησυχίες των καιρών και μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά, γεφυρώνοντας τον υλικό πολιτισμό με την πηγαία προφορικότητα. Στην εξέλιξή αυτού του ιδιαίτερα αγαπητού και δημοφιλούς θεάματος επέδρασαν ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα, που παράλληλα αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης της δραματουργίας του, ενώ με τη σειρά του, ως γνήσια λαϊκή έκφραση, επηρέασε άλλες μορφές τέχνης. Το πάντρεμα ιστοριών και χαρακτήρων, η μουσική, τα κοινωνικά και ενδυματολογικά χαρακτηριστικά των ηρώων, τα γλωσσικά ιδιώματα και λογοπαίγνια, όλα μαζί συνιστούν έναν ευφυή συνδυασμό εκφραστικών μέσων που το αναδεικνύουν σε κορυφαία λαϊκή ψυχαγωγία.

Επιλεγμένα αντικείμενα από τη συλλογή του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού - όπως φιγούρες, σκηνικά, ρεκλάμες, ηχητικά εξαρτήματα, σκηνικά βοηθήματα, εργαλεία κατασκευής φιγούρων, σχέδια, δίσκοι, εκδόσεις, διαφημιστικό υλικό των παραστάσεων, φωτογραφίες και αρχειακό υλικό - αλληλεπιδρούν με αντικείμενα από τη συλλογή του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών, καθώς και από ιδιωτικές συλλογές, και σε συνδυασμό με εποπτικό και ψηφιακό υλικό καταδεικνύουν τον πλούτο και την πορεία εξέλιξης της παραστατικής τέχνης του Καραγκιόζη, το εύρος της καλλιτεχνικής δημιουργίας των καραγκιοζοπαιχτών, την εικαστική αξία των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην παράσταση, και εν γένει το κοινωνικοπολιτισμικό του αποτύπωμα.

