Ντοκιμαντέρ που ξεχωρίζουμε!

Το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης άνοιξε τις πύλες του χτες και θα πραγματοποιείται έως την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 τόσο σε φυσικούς χώρους όσο και online. Οι διαδικτυακές προβολές του Φεστιβάλ είναι διαθέσιμες σε όλη την Ελλάδα! Ξεχωρίζουμε 3 ταινίες και σας προτείνουμε από την online πλατφόρμα του φεστιβάλ. Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μέχρι τις 15/3/2026 ενώ για τις ταινίες Platform+ θα είναι διαθέσιμα μέχρι τις 19/3/2026. Η προβολή των ταινιών ολοκληρώνεται μέχρι τις 16/3/2026, ενώ για τις ταινίες Platform+ θα είναι διαθέσιμες μέχρι τις 20/3/2026.

Στην Πλατφόρμα+ θα φιλοξενηθούν οι ταινίες «Πειθαρχική Μεραρχία "999"» του Κώστα Σταματόπουλου, «Το τελευταίο έλατο» των Ιωνα Ευθυμίου και Παναγιώτη Κυριακάκη. Ενώ η ταινία «Γυναίκες μαχήτριες - Μέρος Γ' 1960-1974» του Λεωνίδα Βαρδαρού θα φιλοξενείται online μετά την προβολή της την Κυριακή 8 Μάρτη στην αίθουσα «Φρίντα Λιάππα» στις 17.15.

Λίγα λόγια για τις ταινίες.

«Γυναίκες μαχήτριες - Μέρος Γ' 1960-1974» του Λεωνίδα Βαρδαρού: Με την ολοκλήρωση του Γ' μέρους της τριλογίας ολοκληρώνεται και μια οφειλή. Οφειλή προς τις ανώνυμες γυναίκες που ύψωσαν το ανάστημά τους σε μαύρους καιρούς. Καθώς εισπράττουμε στιγμιότυπα από τη δράση τους, μια δράση που δεν λογάριασε ποτέ το ατομικό κόστος, κατανοούμε πιο ολοκληρωμένα την ιστορική εποχή μέσα στην οποία αγωνίστηκαν. Το βλέμμα τους συνδέει εκείνο το παρελθόν με το παρόν. Αφηγήσεις αφοπλιστικής ειλικρίνειας, καθώς εξομολογούνται τους μικρούς και μεγάλους αγώνες και τα μαρτύρια που με καρτερία αντιμετώπισαν. Από το 1-1-4, τους Λαμπράκηδες και τον Σωτήρη Πέτρουλα, μέχρι τη χούντα και το Πολυτεχνείο. Και από το ΕΑΤ-ΕΣΑ μέχρι το κολαστήριο της Γενικής Ασφάλειας. Μια μάχη που δεν σίγησε ποτέ, που αθόρυβα κουβαλάνε στη ράχη τους και προσφέρει πληρότητα στην ιστορική μας μνήμη. Πορτρέτα γυναικών της διπλανής πόρτας που σε χαλεπούς καιρούς βίωσαν στο πετσί τους την αξία του αγώνα. Ενός αγώνα που έχει συνέχεια.





: Το ντοκιμαντέρ «Πειθαρχική μεραρχία "999"» παρουσιάζει την άγνωστη ιστορία Γερμανών και Αυστριακών πολιτικών κρατουμένων που εξαναγκάστηκαν να υπηρετήσουν σε ναζιστική μονάδα τιμωρίας στην κατεχόμενη Ελλάδα. Πολλοί αυτομόλησαν και εντάχθηκαν στον ΕΛΑΣ, αντιστεκόμενοι στον φασισμό.

«Το τελευταίο έλατο» των Ιωνα Ευθυμίου και Παναγιώτη Κυριακάκη: Η Πάρνηθα, ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της Ελλάδας, βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο επενδυτικών σχεδίων μεγάλων επιχειρήσεων. Ο πλησιέστερος εθνικός δρυμός σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα οδηγείται σταδιακά σε μια πορεία συστηματικής υποβάθμισης, με ορατό πλέον τον κίνδυνο της καταστροφής. Ποιος κερδίζει τελικά όταν και το τελευταίο έλατο χαθεί;