Στην Πλατφόρμα+ θα φιλοξενηθούν οι ταινίες «Πειθαρχική Μεραρχία "999"» του Κώστα Σταματόπουλου, «Το τελευταίο έλατο» των Ιωνα Ευθυμίου και Παναγιώτη Κυριακάκη. Ενώ η ταινία «Γυναίκες μαχήτριες - Μέρος Γ' 1960-1974» του Λεωνίδα Βαρδαρού θα φιλοξενείται online μετά την προβολή της την Κυριακή 8 Μάρτη στην αίθουσα «Φρίντα Λιάππα» στις 17.15.
Λίγα λόγια για τις ταινίες.
«Γυναίκες μαχήτριες - Μέρος Γ' 1960-1974» του Λεωνίδα Βαρδαρού: Με την ολοκλήρωση του Γ' μέρους της τριλογίας ολοκληρώνεται και μια οφειλή. Οφειλή προς τις ανώνυμες γυναίκες που ύψωσαν το ανάστημά τους σε μαύρους καιρούς. Καθώς εισπράττουμε στιγμιότυπα από τη δράση τους, μια δράση που δεν λογάριασε ποτέ το ατομικό κόστος, κατανοούμε πιο ολοκληρωμένα την ιστορική εποχή μέσα στην οποία αγωνίστηκαν. Το βλέμμα τους συνδέει εκείνο το παρελθόν με το παρόν. Αφηγήσεις αφοπλιστικής ειλικρίνειας, καθώς εξομολογούνται τους μικρούς και μεγάλους αγώνες και τα μαρτύρια που με καρτερία αντιμετώπισαν. Από το 1-1-4, τους Λαμπράκηδες και τον Σωτήρη Πέτρουλα, μέχρι τη χούντα και το Πολυτεχνείο. Και από το ΕΑΤ-ΕΣΑ μέχρι το κολαστήριο της Γενικής Ασφάλειας. Μια μάχη που δεν σίγησε ποτέ, που αθόρυβα κουβαλάνε στη ράχη τους και προσφέρει πληρότητα στην ιστορική μας μνήμη. Πορτρέτα γυναικών της διπλανής πόρτας που σε χαλεπούς καιρούς βίωσαν στο πετσί τους την αξία του αγώνα. Ενός αγώνα που έχει συνέχεια.
«Το τελευταίο έλατο» των Ιωνα Ευθυμίου και Παναγιώτη Κυριακάκη: Η Πάρνηθα, ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της Ελλάδας, βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο επενδυτικών σχεδίων μεγάλων επιχειρήσεων. Ο πλησιέστερος εθνικός δρυμός σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα οδηγείται σταδιακά σε μια πορεία συστηματικής υποβάθμισης, με ορατό πλέον τον κίνδυνο της καταστροφής. Ποιος κερδίζει τελικά όταν και το τελευταίο έλατο χαθεί;