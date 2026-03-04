Τετάρτη 4 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 31
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΧΑΝΤΜΠΟΛ
Κομβικό ντέρμπι κορυφής

Το ντέρμπι κορυφής μεταξύ του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης μονοπωλεί το ενδιαφέρον στη σημερινή εμβόλιμη 18η αγωνιστική της Premier χάντμπολ ανδρών.

Η «Ενωση» προπορεύεται στη βαθμολογία, με τους «ερυθρόλευκους» να ακολουθούν στη 2η θέση, έχοντας όμως αγώνα λιγότερο. Ετσι, η σημερινή τους κόντρα, και μάλιστα μόλις 4 αγωνιστικές πριν τη λήξη της κανονικής περιόδου, αναμένεται ιδιαίτερα κομβική στη διεκδίκηση της πρωτιάς, που συνεπάγεται και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας μέχρι τους τελικούς. Παράλληλα, η επιτυχία θα δώσει στον νικητή ψυχολογικό αβαντάζ έναντι του αντιπάλου του ενόψει της συνέχειας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της αγωνιστικής:

Δούκας - Ζαφειράκης (17.00), Ιωνικός - Διομήδης (17.00), Βριλήσσια - Κιλκίς (17.30), ΠΑΟΚ - Αθηναϊκός (18.00), Δράμα - Φέρωνας (18.00), Ολυμπιακός - ΑΕΚ (20.30 - Mega News).

    

