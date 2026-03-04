ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Κομβικό ντέρμπι κορυφής

Το ντέρμπι κορυφής μεταξύ του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης μονοπωλεί το ενδιαφέρον στη σημερινή εμβόλιμη 18η αγωνιστική της Premier χάντμπολ ανδρών.

Η «Ενωση» προπορεύεται στη βαθμολογία, με τους «ερυθρόλευκους» να ακολουθούν στη 2η θέση, έχοντας όμως αγώνα λιγότερο. Ετσι, η σημερινή τους κόντρα, και μάλιστα μόλις 4 αγωνιστικές πριν τη λήξη της κανονικής περιόδου, αναμένεται ιδιαίτερα κομβική στη διεκδίκηση της πρωτιάς, που συνεπάγεται και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας μέχρι τους τελικούς. Παράλληλα, η επιτυχία θα δώσει στον νικητή ψυχολογικό αβαντάζ έναντι του αντιπάλου του ενόψει της συνέχειας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της αγωνιστικής:

Δούκας - Ζαφειράκης (17.00), Ιωνικός - Διομήδης (17.00), Βριλήσσια - Κιλκίς (17.30), ΠΑΟΚ - Αθηναϊκός (18.00), Δράμα - Φέρωνας (18.00), Ολυμπιακός - ΑΕΚ (20.30 - Mega News).