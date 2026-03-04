SUPER LEAGUE

Κλείνουν οι εκκρεμότητες

Με δύο κρίσιμα ματς που είχαν αναβληθεί, σε Ηράκλειο και Νεάπολη, κλείνουν σήμερα οι εκκρεμότητες στο πρόγραμμα της Super League.

Στην Κρήτη ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (18.00 Cosmote Sport 2) στο ...στοιχειωμένο ματς της 1ης αγωνιστικής, που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 23/8/2025. Ετσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα η αναμέτρηση είναι κομβική και για τις δύο ομάδες: Οι μεν γηπεδούχοι θέλουν να εξασφαλίσουν το πλασάρισμά τους στο γκρουπ των θέσεων 5 έως 8, που υπό προϋποθέσεις δίνει ευρωπαϊκό «εισιτήριο». Οι δε «πράσινοι», ανεβασμένοι αγωνιστικά και ψυχολογικά μετά τις πρόσφατες επιτυχίες τους, ψάχνουν το «διπλό» ώστε να πάρουν ισχυρό προβάδισμα στην κόντρα για την 4η θέση έναντι του βασικού τους αντιπάλου, του Λεβαδειακού.

Στη Νεάπολη, στο γήπεδο του Ιωνικού, η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ (20.00 - Cosmote Sport 1) σε μια επίσης καθοριστική αναμέτρηση και για τους δύο. Οι γηπεδούχοι, προερχόμενοι από νίκη επί του Λεβαδειακού, συνεχίζουν να «καίγονται» για τους βαθμούς στην προσπάθειά τους για παραμονή στην κατηγορία. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ επιδιώκει τη νίκη που θα του επιτρέψει να ξαναβρεθεί στις ισοβαθμίες της κορυφής, μαζί με ΑΕΚ και Ολυμπιακό, καλύπτοντας οριστικά το χαμένο έδαφος από τα στραβοπατήματα του τελευταίου διαστήματος.