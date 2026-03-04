«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ

Ζητά αποκατάσταση ζημιών και επαναλειτουργία του ΔΑΚ Αγίου Παύλου

Αμεση αποκατάσταση των ζημιών και επαναλειτουργία του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚ) Αγίου Παύλου ζητάει η

Από την προηγούμενη Πέμπτη το ΔΑΚ Αγίου Παύλου παραμένει κλειστό, λόγω ζημιών στο προστατευτικό δίχτυ του γηπέδου από τους δυνατούς ανέμους, που εγείρει ζητήματα ασφάλειας στον χώρο. Ως αποτέλεσμα έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση σε συλλόγους και αθλούμενους, καθώς δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν οι προπονήσεις και οι αγώνες των ομάδων.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών, που διαχειρίζεται το γήπεδο, δήλωσε αδυναμία άμεσης αποκατάστασης, καθώς δεν διαθέτει χρήματα, ενώ δεν μπορεί να δώσει ούτε προσωρινή λύση με τη μεταφορά των προπονήσεων σε άλλους χώρους του δήμου, καθώς δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Η τεχνική υπηρεσία και η υπηρεσία μικροέργων, που έχουν την ευθύνη συντήρησης του χώρου, δεσμεύτηκαν να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες εργασίες επιδιόρθωσης μέχρι το τέλος της εβδομάδας που διανύουμε. Το ζήτημα είναι ότι ενώ το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί μέσα σε λίγες ώρες, το καλαθοφόρο όχημα του δήμου βρίσκεται εδώ και ένα χρόνο με βλάβη στο συνεργείο.

Η δημοτική αρχή πρόκρινε ως λύση για την επίσπευση των διαδικασιών την ενοικίαση καλαθοφόρου οχήματος, με κόστος που θα επιβαρύνει τους συλλόγους. Οι σύλλογοι αναγκάστηκαν να συμφωνήσουν, καθώς υπήρχε μεγάλος κίνδυνος το στάδιο να μείνει κλειστό για πολύ μεγάλο διάστημα. Η δημοτική αρχή δεσμεύτηκε ότι αυτό το ποσό θα αφαιρεθεί από τις συνδρομές που δίνουν για τη χρήση του γηπέδου.

«Για μια ακόμη φορά λοιπόν αποδεικνύεται ότι για τη δημοτική αρχή οι ανάγκες του λαού για άθληση μπαίνουν στο ζύγι του κόστους - οφέλους, όπως συνέβη και στο πρόσφατο παρελθόν, π.χ. για το κολυμβητήριο, που παρέμεινε κλειστό για μήνες την καλοκαιρινή περίοδο», αναδεικνύει σε ανακοίνωσή της η «Λαϊκή Συσπείρωση» Νεάπολης - Συκεών.

Και προσθέτει: «Η απαξίωση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων είναι διαχρονική, και εκπορεύεται από τις κατευθύνσεις της ΕΕ για εμπορευματοποίηση των λαϊκών αναγκών, που ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις. Ως "Λαϊκή Συσπείρωση" Νεάπολης - Συκεών έχουμε κάνει καταγγελίες για την ακαταλληλότητα χώρων, το ρήμαγμά τους και τις υπέρογκες συνδρομές που ζητούνται από την ΚΕΥΝΣ για την αξιοποίησή τους. Για το ΔΑΚ Αγίου Παύλου καταθέσαμε και Ερώτηση, για τα προβλήματα που έχει ο χώρος και τους κινδύνους που αυτά εγκυμονούν για την ασφάλεια και ποιότητα των προπονήσεων (καμένες λάμπες, μη επαρκής καθαριότητα, μη ύπαρξη άδειας για την κερκίδα, φθαρμένοι ή σχισμένοι τάπητες). Η δημοτική αρχή προσπάθησε να δικαιολογηθεί πετώντας το μπαλάκι της ευθύνης για τα περισσότερα προβλήματα στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Ζητάμε:

Να αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιές στο ΔΑΚ Αγίου Παύλου ώστε να λειτουργήσει ξανά το συντομότερο δυνατόν.

Να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες στον χώρο για να λυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν.

Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τη συντήρηση και λειτουργία όλων των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων. Σταδιακή μείωση με στόχο την πλήρη κατάργηση των υπέρογκων συνδρομών για τη χρήση τους οι οποίες είναι σε ισχύ.

Πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού για την απρόσκοπτη λειτουργία των δομών (συντήρηση, καθαριότητα, κ.λπ.).

Η υγεία, η άθληση και η ψυχαγωγία του λαού είναι δικαίωμα και πρέπει να διασφαλιστούν με ευθύνη του κράτους. Για να αναπτυχθεί ο αθλητισμός, να αγκαλιάσει χωρίς αποκλεισμούς το σύνολο της νεολαίας και να ανταποκριθεί συνολικά στον προορισμό του, απαιτείται σύγκρουση με την οικονομία του κέρδους, με την πολιτική που βλέπει τον αθλητισμό ως μπίζνες και τζόγο, με το κράτος και την εξουσία που υπολογίζει τις ανθρώπινες ανάγκες ως κόστος».