ΜΟΥΝΤΟΜΠΑΣΚΕΤ 2027 - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

Εβγαλε αντίδραση η Εθνική

Βελτιώνοντας αισθητά την εικόνα της, η Εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών επικράτησε 79-65 του Μαυροβουνίου χθες στην Ποντγκόριτσα για την 4η αγωνιστική του 2ου προκριματικού ομίλου του Μουντομπάσκετ 2027, και με αυτόν τον τρόπο πήρε μια άτυπη ρεβάνς από τους αντιπάλους της για την ήττα 67-65 στη «Sunel Arena» την προηγούμενη αγωνιστική.

Η Εθνική έκανε το 3-1 στον όμιλο, κλειδώνοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση (προκρίνονται οι τρεις πρώτοι κάθε ομίλου) και διατηρώντας ακέραιες τις ελπίδες για την 1η θέση, ενόψει των νέων διασταυρώσεων.

Χτες οι Ελληνες διεθνείς είχαν και πάλι σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τους, ωστόσο διατηρούσαν τον έλεγχο και ένα σταθερό προβάδισμα στο σκορ, σφραγίζοντας τη νίκη στο τέταρτο δεκάλεπτο. Κορυφαίος της Εθνικής ήταν ο Τολιόπουλος με 27 πόντους, 7 τρίποντα και 10 ασίστ.

Στο άλλο χτεσινό ματς του ομίλου η Ρουμανία νίκησε 101-96 την Πορτογαλία.