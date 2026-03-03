SUPER LEAGUE

Εκπλήξεις και ανακατατάξεις

Εκπλήξεις και νέες βαθμολογικές ανακατατάξεις στα ανοιχτά ζητήματα έφερε η 23η αγωνιστική της Super League, κρατώντας ψηλά τον πήχη του ενδιαφέροντος ενόψει του φινάλε της κανονικής περιόδου. Στην κορυφή διαμορφώθηκαν νέα δεδομένα, με τον Ολυμπιακό χάρη στη νίκη του στις Σέρρες να πιάνει την ΑΕΚ, που στραβοπάτησε στον Βόλο, ενώ φωνάζει για τη διαιτησία. Ρευστά διατηρούνται τα πράγματα στην κόντρα για την 4η θέση, με τον Παναθηναϊκό να αναπτερώνει κατά πολύ τις ελπίδες του και τον Λεβαδειακό να χάνει νέο έδαφος. Νέο σκηνικό διαμορφώθηκε και στη μάχη για το καλύτερο πλασάρισμα στα πλέι άουτ, που θα κρίνουν την παραμονή στην κατηγορία.