SUPER LEAGUE 2

Eξασφάλισε την άνοδο ο Ηρακλής

Την επιστροφή του στην πρώτη κατηγορία μετά από 9 χρόνια πανηγύρισε ο Ηρακλής, που εξασφάλισε και μαθηματικά την πρωτιά στον 1ο όμιλο της Super League 2 μετά τη νίκη του με 1-0 επί της Αναγέννησης Καρδίτσας για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ. Στον 2ο όμιλο, ένα ακόμα σημαντικό βήμα ανόδου έκανε η Καλαμάτα νικώντας 2-0 τη Μαρκό.

Τα άλλα αποτελέσματα:

1ος όμιλος

Πλέι οφ: Αστέρας Τρίπολης Β' - Νίκη Βόλου 1-1.

Η βαθμολογία: Ηρακλής 31, Νίκη Βόλου 22, Αναγέννηση Καρδίτσας 21, Αστέρας Τρίπολης 20.

Πλέι άουτ: Καμπανιακός - Μακεδονικός 1-2, Νέστος Χρυσούπολης - ΠΑΟΚ Β' 1-0, Καβάλα - ΠΑΣ Γιάννινα 3-0.

Στη βαθμολογία προηγείται ο ΠΑΟΚ Β' με 18 βαθμούς.

2ος όμιλος

Πλέι οφ: Ολυμπιακός Β' - Πανιώνιος 2-1.

Η βαθμολογία: Καλαμάτα 31, Πανιώνιος 26, Μαρκό 18, Ολυμπιακός Β' 18.

Πλέι άουτ: Παναργειακός - Athens Kallithea 0-1, Χανιά - Αιγάλεω 0-0, Ελλάς Σύρου - Ηλιούπολη 1-1.

Στη βαθμολογία προηγείται η Ελλάς Σύρου με 19 βαθμούς.