ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

Το Σάββατο 4 Απρίλη η μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη στην Αθήνα

Κορυφαίος αγωνιστικός σταθμός για εκατοντάδες σωματεία σε όλη τη χώρα | Συνέχεια με κλιμάκωση της δράσης μπροστά στην Πρωτομαγιά

Ενα πολύμορφο αγωνιστικό πλέγμα δράσεων, «εφ' όλης της ύλης», ξετυλίγεται το επόμενο διάστημα από το ΠΑΜΕ, με κορυφαίο σταθμό τη μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη που οργανώνεται στην Αθήνα το Σάββατο 4 Απρίλη. Παράλληλα «τρέχει» και η κλιμάκωση της προετοιμασίας για τη φετινή Εργατική απεργιακή Πρωτομαγιά.

Αυτά συζητήθηκαν μεταξύ άλλων στη χτεσινή συνεδρίαση της Γραμματείας του ΠΑΜΕ, βάζοντας στόχο το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα να αναπτύξει από ακόμα καλύτερες θέσεις τους μαζικούς και συλλογικούς αγώνες, αξιοποιώντας την παρακαταθήκη του προηγούμενου διαστήματος, όπως τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για τα 3 χρόνια από τα Τέμπη. Να δοθεί δηλαδή η μάχη ενάντια στην πολιτική που μετατρέπει τους χώρους δουλειάς και τις γειτονιές σε «κοιλάδες των Τεμπών», εμπλέκει τη χώρα ακόμα πιο βαθιά στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, με την καπιταλιστική οικονομία να αποκτά πολεμικό προσανατολισμό, βάζοντας στο στόχαστρο τα δικαιώματα και τις ζωές των εργαζομένων.

Την παρουσίαση της εισήγησης έκανε ο Γιώργος Πέρρος, που με αφορμή και τη νέα ιμπεριαλιστική επίθεση των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν στάθηκε στην εμπλοκή της χώρας στους πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς, σημειώνοντας: «Η χώρα μας είναι χωμένη με τα μπούνια στην πολεμική οικονομία, δίνοντας δισεκατομμύρια στους πολεμικούς εξοπλισμούς. Η ίδια λογική που μετατρέπει τη χώρα σε πολεμικό ορμητήριο, είναι αυτή που μετατρέπει και τους χώρους δουλειάς σε απέραντα νεκροταφεία, όπου τα μέτρα υγείας και ασφάλειας θεωρούνται πολυτέλεια και "κόστος". (...) η στροφή στην πολεμική οικονομία θα συνοδευτεί με αυταρχισμό, κρατική και εργοδοτική τρομοκρατία, περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης, διώξεις πρωτοπόρων συνδικαλιστών. Να δυναμώσει η αλληλεγγύη».

Συντονισμός, σχέδιο και συγκέντρωση δυνάμεων

Αναδεικνύοντας την ανάγκη κοινού βηματισμού, ενιαίας αγωνιστικής απάντησης στην ενιαία επίθεση κυβερνήσεων και εργοδοτών, τόνισε πως «απαιτείται συντονισμός, σχέδιο και συγκέντρωση δυνάμεων. Σε αυτή την κατεύθυνση, η οργάνωση της πανελλαδικής σύσκεψης στις 4 Απρίλη αποτελεί κρίσιμο βήμα», στο οποίο μπορεί να εκφραστεί η δυναμική που έχει ξεπηδήσει μέσα από τους αγώνες του προηγούμενου διαστήματος.

«Φιλοδοξούμε», τόνισε, «να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα συσπείρωσης. Περισσότεροι συνδικαλιστές και συνδικάτα να πάρουν μέρος. Τα ΔΣ να συνεδριάσουν και να πάρουν ευθύνη. Χρειάζεται να εξασφαλιστεί μαζική συμμετοχή, με αποφάσεις από τις οργανώσεις. (...) Συνδικάτα και συνδικαλιστές που βρέθηκαν μαζί μας σε απεργίες, σε συγκεντρώσεις, σε παραστάσεις διαμαρτυρίας, σε απολύσεις σε χώρους δουλειάς, που συμφώνησαν μαζί μας σε πανελλαδικές απεργίες κόντρα στην ξεπουλημένη πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, που μας ψήφισαν σε αρχαιρεσίες σε συνδικάτα κ.λπ.».

140 χρόνια από την ηρωική εξέγερση του Σικάγο

Στην ίδια ρότα «η παρέμβασή μας μπροστά στην Πρωτομαγιά μπορεί να αποτελέσει βήμα για την ουσιαστική ενίσχυση της οργάνωσης και της αγωνιστικής κινητοποίησης, συνδέοντας τη διεκδίκηση καλύτερων όρων ζωής με τη συνολική πάλη ενάντια στην πολιτική που υπηρετεί το κέρδος και την πολεμική προετοιμασία, στο τι κίνημα χρειάζεται σε αυτές τις συνθήκες. Η δουλειά μας πρέπει να συμβάλει στην οργάνωση της πάλης, ιδιαίτερα γύρω από τις Συλλογικές Συμβάσεις, τους μισθούς και το ωράριο».

Φέτος, που συμπληρώνονται 140 χρόνια από την ηρωική εξέγερση των εργατών την 1η Μάη του 1886, «να ανοίξουμε αποφασιστικά το ζήτημα του εργάσιμου χρόνου, επαναφέροντας στο προσκήνιο την πάλη για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, ως απάντηση τόσο στην ένταση της εκμετάλλευσης όσο και στην κατεύθυνση της πολεμικής οικονομίας που απαιτεί ολοένα μεγαλύτερη συμπίεση της ζωής των εργαζομένων. Τα Εργατικά Κέντρα πρέπει να παίξουν ρόλο».

Ξεχώρισε μάλιστα ως «κεντρικό ζήτημα»την«επεξεργασία πλαισίων πάλης που να κάνουν χειροπιαστό στους εργαζόμενους τι σημαίνει η σημερινή πολιτική: Από τη μία ματωμένοι προϋπολογισμοί για κοινωνικές δαπάνες και από την άλλη τεράστια κονδύλια για πολεμικούς εξοπλισμούς».

Με κεντρικούς σταθμούς την πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ και την Πρωτομαγιάτικη απεργία κάλεσε στην οργάνωση Γενικών Συνελεύσεων, στάσεων εργασίας, εκδηλώσεων που συνδέουν τη σημερινή πάλη με την ιστορική μνήμη του εργατικού κινήματος.

Σημαντικό ρόλο σε αυτό έχουν η πανελλαδική πρωτοβουλία για τον ιστορικό περίπατο στη Θεσσαλονίκη, στα χνάρια των αγωνιστών του Μάη του 1936, στις 3 Μάη για τα 90 χρόνια, ο αγώνας δρόμου Χαϊδαρίου - Καισαριανής που οργανώνουν τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας και Πειραιά, με πιθανή ημερομηνία τις 10 Μάη.

Ακόμα τα συνδικάτα θα οργανώσουν επισκέψεις στα μουσεία της Καισαριανής και στο Χαϊδάρι για τους 200 εκτελεσμένους. Ενώ στις 30 Απρίλη προγραμματίζεται η πραγματοποίηση πορείας στο Θυσιαστήριο της Καισαριανής.

Παράλληλα το διάστημα αυτό οργανώνονται:

Στις 4 Μάρτη κινητοποίηση στο Εφετείο για την απόφαση της δίκης της ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Στις 8 Μάρτη οι εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες των συνδικάτων για την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας. Η 11η Μάρτη, με απόφαση της ΟΕΝΓΕ, θα είναι Πανελλαδική Ημέρα Δράσης των ειδικευόμενων γιατρών με στάση εργασίας στην Αττική και άλλες κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα, μπροστά στην πανελλαδική κλαδική απεργία στις 18 Μάρτη για το ιατρικό μισθολόγιο και την υποστελέχωση. Απεργιακή κινητοποίηση έχει αποφασίσει και η ΠΟΕΔΗΝ στις 19 Μαρτίου. Στις 20 Μάρτη τα σωματεία της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ προχωρούν σε πανελλαδική κινητοποίηση για αυξήσεις στις συντάξεις και την επιστροφή των Δώρων.

Επίσης στις 20 Μάρτη προγραμματίζεται μουσική εκδήλωση του ΠΑΜΕ.

Μετά την εισήγηση ακολούθησαν τοποθετήσεις εκπροσώπων των Σωματείων, που μετέφεραν πείρα και συμπεράσματα από τη μέχρι τώρα δράση των συνδικάτων στους κλάδους και στους χώρους δουλειάς, χρήσιμα για την αποτελεσματικότερη οργάνωση του αγώνα το επόμενο διάστημα, ενώ διατυπώθηκαν προτάσεις για τον προγραμματισμό δράσης με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία.