ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΜΠΛΟΚΩΝ

Σύσκεψη στη Σίνδο Θεσσαλονίκης αύριο

Οπλισμένοι με την ενότητα που κατέκτησαν μέσα στα πολυήμερα και μεγάλα μπλόκα, συσπειρωμένοι στις Ομοσπονδίες και στους Αγροτικούς Συλλόγους και με συντονισμό σε πανελλαδικό επίπεδο, μέσα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι δίνουν συνέχεια στον δίκαιο αγώνα τους προκειμένου να μπορούν να παράγουν και να ζουν με αξιοπρέπεια, να έχουν εξασφαλισμένο εισόδημα.

Ετσι, η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων οργανώνει νέα σύσκεψη αύριο Τρίτη, στις 12.30 μ.μ., στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να συζητηθούν τα νέα αγωνιστικά τους βήματα. Συγκεκριμένα, θα συζητηθούν η πρόταση για συλλαλητήριο τις μέρες που θα πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη η έκθεση της «Agrotica», ο αγωνιστικός εορτασμός του Κιλελέρ και άλλες αγωνιστικές δράσεις.