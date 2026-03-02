ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗ Η «HELLENIC TRAIN»

Καλεί τους εργαζόμενους να δουλέψουν 7ήμερο - 9ωρο!

Μία μέρα πριν τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το έγκλημα στα Τέμπη η διοίκηση της κατάπτυστης θυγατρική του αστικού κράτους της Ιταλίας, «Hellenic Train», κάλεσε τους εργαζόμενους να δουλέψουν 7ήμερο - 9ωρο - 63ωρο!

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή κατέθεσε πρόταση για αύξηση του εργάσιμου χρόνου, αδιαφορώντας για την ασφάλεια στην εργασία και στην κυκλοφορία, στην επιδίωξή της να καλύψει τα κενά, αφού οι εργαζόμενοι είναι λιγότεροι σε σχέση με πριν τρία χρόνια καθώς δεν κάνει τις αναγκαίες προσλήψεις!

Ισχυρίζεται ότι η αύξηση του εργάσιμου χρόνου θα είναι μέχρι τέλος του έτους, και για ...δέλεαρ υπόσχεται ένα μικρό ποσό εφάπαξ και διατακτικές για κάθε ρεπό που θα θυσιάζουν οι εργαζόμενοι.

Η ΔΕΣΚ Σιδηροδρομικών καλεί τα ΔΣ των σωματείων να μην παζαρέψουν αυτό που απαίτησε τόνους αίματος για να κατακτηθεί. Να πετάξουν στα σκουπίδια την πρόταση της εταιρείας και να χαράξουν γραμμή αντεπίθεσης για τις ανάγκες των εργαζομένων. «Μετράνε μόνο αριθμούς για τα κέρδη τους, αδιαφορούν για την ασφάλεια των εργαζομένων και του επιβατικού κοινού και μας γυρνούν πίσω στον μεσαίωνα!», τονίζει η ΔΕΣΚ, όπως και ότι «οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο έχουμε ευθύνη να καταδικάσουμε την πρόταση της εταιρείας για εργασία μέχρι τελικής πτώσεως, δίνοντας μάλιστα και τυράκι "μπόνους" μέχρι το τέλος του χρόνου».

Απαντώντας σε αυτά τα «μπόνους» η ΔΕΣΚ επισημαίνει πως «τα 200 ευρώ και το ticket αποδεικνύουν ότι η εταιρεία έχει να δώσει χρήματα. Θα τα δώσει όμως για να μας εκμεταλλευτεί ακόμα περισσότερο. Γιατί ο χρόνος εργασίας είναι χρήμα γι' αυτούς. Τους βγαίνει πολύ πιο φτηνό να μας πλασάρουν ψίχουλα από το να κάνουν επαρκείς προσλήψεις. Αυτή είναι η φάκα πίσω από το τυράκι. Είναι πολύ μεγαλύτερη φάκα από αυτή που κάποιοι θα ήθελαν για να μας πείσουν ότι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας μάς συμφέρει...».

Σχολιάζοντας ακόμα τα περί «προσωρινής λύσης», η ΔΕΣΚ προειδοποιεί ότι «η όρεξη της εργοδοσίας θα ανοίξει μετά από αυτήν την παραχώρηση και για τη νέα σύμβαση στο τέλος του χρόνου».

«Ολα αυτά γίνονται την ίδια ώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί να διαβεβαιώσει πως όλα κυλούν ρόδινα στον σιδηρόδρομο», τονίζει η ΔΕΣΚ, αναδεικνύοντας την πραγματικότητα, όπως ότι δεν έχουν εξασφαλιστεί η κατάσταση και υποδομή του δικτύου, η τοποθέτηση και ολοκληρωμένη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας, το αξιόπιστο, σύγχρονο τροχαίο υλικό, οι σύγχρονες, ασφαλείς εγκαταστάσεις συντήρησης, η πρόσληψη επαρκούς προσωπικού σε όλα τα πόστα.

«Λένε ότι η νέα εφαρμογή εντοπισμού του τρένου συμβάλλει στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, μόνο που δεν μας δείχνει σε ποια γραμμή είναι το τρένο. Δεν εξασφαλίζεται η ασφάλεια, αφού σε περισσότερα από 3 κομμάτια του δικτύου και περισσότερο από 100 χλμ. έκταση τα τρένα κινούνται σε μονή γραμμή», αναφέρει ακόμα η ΔΕΣΚ, αποδομώντας πλήρως την κυβερνητική προπαγάνδα.

Θυμίζει τον «όρκο στους νεκρούς μας αλλά και στους ζωντανούς πως δεν θα δεχτούμε να μπαίνει στο ζύγι "κόστος - όφελος" η ανθρώπινη ζωή», και απαιτεί να παρθεί πίσω το τερατούργημα του 7ήμερου - 63ωρου!

Στον αντίποδα, διεκδικεί «να εκπληρωθούν στο ακέραιο όλα τα αιτήματα των σιδηροδρομικών για τα μέτρα ασφαλείας, να σταματήσει εδώ και τώρα η εξαπάτηση του λαού από την κυβέρνηση ενώ δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, με προσλήψεις επαρκούς προσωπικού. Ούτε σκέψη για "διευθέτηση" του εργάσιμου χρόνου. 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο. Επαναδιαπραγμάτευση της ΣΣΕ τώρα, για το συμφέρον των εργαζομένων και όχι της εταιρείας. Για αυξήσεις στους μισθούς χωρίς αύξηση του εργάσιμου χρόνου».