ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ, ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

«Οχι στο νομοσχέδιο της κοροϊδίας! Ναι στο πανεπιστήμιο της σύγχρονης καλλιτεχνικής παιδείας!»

Συγκέντρωση στο υπουργείο Παιδείας την Πέμπτη 5/3 με αφορμή το νομοσχέδιο για την ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών

«Οχι στο νομοσχέδιο της κοροϊδίας! Ναι στο πανεπιστήμιο της σύγχρονης καλλιτεχνικής παιδείας!», δηλώνει ο Σύλλογος Σπουδαστών Σχολών Χορού, Θεάτρου και Κινηματογράφου σχετικά με το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία της διαβούλευσης μέχρι τις 5 Μάρτη.

Ο Σύλλογος προχώρησε σε Γενική Συνέλευση από κοινού με τους Συλλόγους του Ωδείου Αθηνών και της Δραματικής Σχολής Αγ. Βαρβάρας «Ιάκωβος Καμπανέλλης», το Σάββατο, μετά το μεγαλειώδες συλλαλητήριο για τα τρία χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη, όπου μετά από γόνιμη συζήτηση κατέληξε το πλαίσιο πάλης του και καλεί σε αποχή από τις σχολές και συγκέντρωση στο υπουργείο Παιδείας την Πέμπτη 5 Μάρτη στις 10 π.μ., ζητώντας σχετική συνάντηση για να καταθέσει τα αιτήματά του.

Οπως σημειώνει ο Σύλλογος, τρία χρόνια μετά τον μεγαλειώδη αγώνα των σπουδαστών ενάντια στο ΠΔ85 για να μην υποβαθμίζονται οι σπουδές τους στο επίπεδο του Λυκείου «η κυβέρνηση φέρνει ένα νομοσχέδιο για μια Σχολή χειρότερη από τις υπάρχουσες πανεπιστημιακές, που κι αυτές ζουν στις μέρες μας τις χειρότερες στιγμές τους με αιτία την πολύχρονη αντιδραστική, αντιεκπαιδευτική πολιτική όλων των κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια.

Οι 5 κρατικές σχολές, το Εθνικό Θεάτρου, η ΚΣΟΤ, η Εθνική Λυρική Σκηνή, το ΚΘΒΕ και το ΚΩΘ, συγκολλούνται πρόχειρα κάτω από την ταμπέλα ΑΣΠΤ, μια σχολή - επιχείρηση για ελάχιστους που θα εμπορεύεται τη μόρφωση και τις ελπίδες μας, αντιμετωπίζοντας τις σπουδές και την τέχνη ως προϊόντα για αγοραπωλησία».

Πιο συγκεκριμένα, ο Σύλλογος επισημαίνει ότι στα Τμήματα του περιβόητου πανεπιστημίου τους θα υπάρχει ο ίδιος περίπου αριθμός εισακτέων με αυτόν των 5 κρατικών σχολών, καθώς ούτε καινούργια κτίρια προβλέπονται, ούτε αύξηση του διδακτικού προσωπικού, ενώ για όσους έχουν αποφοιτήσει ήδη από καλλιτεχνικές σχολές προβλέπεται η δυνατότητα κατατακτήριων εξετάσεων μόνο σε ένα ποσοστό 15% των εισακτέων, «δηλαδή από τους 16 εισακτέους της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου μόνο 2 θα μπαίνουν από κατατακτήριες».

Σχολιάζει ότι δεν υπάρχει ουσιαστική πρόβλεψη για πρόγραμμα σπουδών ενιαίο στα ομοειδή Τμήματα. που να παρέχει υψηλού επιπέδου καλλιτεχνική μόρφωση, αντίθετα προβλέπονται προγράμματα διά βίου μάθησης από την ΑΣΠΤ και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) με δίδακτρα. Καταγγέλλει ότι το νομοσχέδιο ενσωματώνει τον νόμο για τις διαγραφές φοιτητών, χωρίς καν να περιλαμβάνει τις διατάξεις που εξαιρούν ή διευκολύνουν τη μερική φοίτηση, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει λέξη για δημόσια και δωρεάν φοιτητική μέριμνα.

Και προσθέτει: «Η προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις που περιγράφει παρέχεται αποκλειστικά από την ιδιωτική εκπαίδευση που όλοι-ες πληρώνουμε.

Θεσμοθετείται όλο το ειδικό προσωπικό να είναι συμβασιούχοι και όχι μόνιμοι στο πλαίσιο της ΑΣΠΤ.

Κατηγοριοποιεί ακόμα περισσότερο τους αποφοίτους στο πλαίσιο του ήδη αχανούς και κατακερματισμένου τοπίου της Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, υποβαθμίζοντας κι άλλο τα υπάρχοντα πτυχία και τις σπουδές όλων μας, και των αποφοίτων των μέχρι σήμερα κρατικών σχολών, γεγονός που δεν αναιρείται με την πρόβλεψη της κατηγορίας ΚΕ σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων για την εργασιακή ένταξη στον δημόσιο τομέα.

Πρόκειται για ένα "Πανεπιστήμιο" ακριβό και για λίγους, κοροϊδία απέναντι στις ανάγκες μας!», σχολιάζει ο Σύλλογος. Διεκδικώντας «ένα πραγματικά δημόσιο και δωρεάν Πανεπιστήμιο Τεχνών, για υψηλού επιπέδου και σύγχρονες καλλιτεχνικές σπουδές», απαιτεί μεταξύ άλλων:

Χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό χωρίς δίδακτρα σε προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές και σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου.

Ενιαίο πρόγραμμα σπουδών ανά καλλιτεχνικό αντικείμενο που να εξασφαλίζει τη σφαιρική γνώση θεωρίας και πράξης.

Πτυχίο με αξία, με εξασφαλισμένα όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα.

Πρόσληψη μόνιμου διδακτικού προσωπικού για όλο το εύρος των ακαδημαϊκών και καλλιτεχνικών αναγκών και βοηθητικού προσωπικού, όπως φυσικοθεραπευτές κ.ά.

Σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις με υποδομές και εξοπλισμό πανεπιστημιακού επιπέδου για κάθε καλλιτεχνικό αντικείμενο.

Δημιουργία δημόσιας και δωρεάν εστίας, λέσχης σίτισης και παροχή φοιτητικού πάσο.

Εισαγωγή όποιου αποφοίτου από αναγνωρισμένη ανώτερη καλλιτεχνική σχολή το επιθυμεί στο Πανεπιστήμιο, που με ευθύνη του θα υποδεικνύει τα μαθήματα που χρειάζεται να διδαχθεί για να ολοκληρώσει τις σπουδές και να πάρει πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

ΟΧΙ στην κατάργηση του άρθρου 16.

Επίσης μια σειρά αιτήματα για μειωμένο εισιτήριο στα ΜΜΜ, δωρεάν ή μειωμένη είσοδο σε παραστάσεις, εκπτώσεις σε βιβλιοπωλεία κ.λπ.