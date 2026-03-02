«Ο Ναυτικός» στο θέατρο «Βαφείο»

Ο Φερνάντο Πεσσόα γράφει «τον Ναυτικό» μέσα σε μια νύχτα. Λίγο πριν το ξέσπασμα του Μεγάλου Πολέμου. «12, 13 Οκτώβρη 1913», όπως ο ίδιος σημειώνει.

Μας τοποθετεί σ' ένα τοπίο ονείρου. Δίπλα στη θάλασσα. Τρεις γυναίκες ξενυχτούν δίπλα στο φέρετρο ενός κοριτσιού αναπολώντας τη ζωή που πέρασε. Στο επίκεντρο της αφήγησής τους βρίσκεται το όνειρο. Ενας Ναυτικός, που κάποτε ναυάγησε σε ένα έρημο νησί. Ο ναυτικός αυτός, για να μην τρελαθεί από τη μοναξιά, έπλασε με τη φαντασία του μια πατρίδα, μέσα στην οποία βρήκε την προσωπική του πληρότητα, τη συγκινησιακή γνώση της ζωής. Η ανάγκη του γι' αυτή τη νέα ψεύτικη ζωή τον έκανε να αρνηθεί τη θάλασσα και την επιστροφή, μένοντας κλεισμένος για πάντα στην κατασκευασμένη πραγματικότητά του.

Στο στατικό αυτό δράμα, τίποτα δεν μένει στάσιμο. Τα πάντα καλπάζουν είτε προς το φως είτε προς το σκοτάδι. Η έντονη σωματικότητα και οι λέξεις σπάνε τη φαινομενική ακινησία, σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί, όχι η εξωτερική, μα η ένταση της εσωτερικής κίνησης των σκέψεων του ανθρώπου, που ακροβατεί ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, στην πραγματικότητα και την άρνησή της, που ακροβατεί ανάμεσα στην παραίτηση ή στην απόφαση για την αλλαγή αυτού του κόσμου που γεννά μόνο δεινά.

Συντελεστές: Μετάφραση: Δανάη Κατσαμένη, Σκηνοθεσία: Δανάη Κατσαμένη, Επιμέλεια κίνησης: Αννα Λιανοπούλου, Σκηνικά - κοστούμια: Μάρτιν Γαβρίλης, Δανάη Κατσαμένη, Φωτισμοί: Μανώλης Μπράτσης, Μουσική: Fuchs & Lowwe, Φωτογραφίες: Νίκος Βαρδακαστάνης, Αφίσα - Promotional material: Μάρτιν Γαβρίλης, Δανάη Κατσαμένη.

Γυναίκες: Αφροδίτη Βραχοπούλου, Δανάη Γοργομύτη, Βίκυ Λέκκα, Αννα Λιανοπούλου

Παραγωγή: α-silen[θ]io

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr