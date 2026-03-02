«Το Μεγάλο μας Τσίρκο» στο Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

RIZOSPASTIS

Την παράσταση «» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια, παρουσιάζει φέτος το Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.

Το έργο ακολουθεί με δραματικό αλλά και χιουμοριστικό τρόπο την πορεία της ελληνικής ιστορίας από την Αρχαιότητα έως και τον Εμφύλιο. Τα τραγούδια, σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου, που ερμηνεύει ζωντανή ορχήστρα επί σκηνής, εναλλάσσονται με την αφήγηση και συνθέτουν ένα έργο γεμάτο συγκίνηση και ιστορικές αναφορές.

Την παράσταση την περασμένη Παρασκευή παρακολούθησε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος συναντήθηκε και συνεχάρη τους συντελεστές της παράστασης. Μαζί του ήταν ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, και ο Θανάσης Παφίλης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

Παραστάσεις: Τετάρτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 19.00, Παρασκευή και Σάββατο στις 21.00.

Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας. Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου. Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης. Μουσική Διδασκαλία: Νεοκλής Νεοφυτίδης. Χορογραφίες: Φώτης Διαμαντόπουλος. Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα. Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης. Βοηθός σκηνοθέτη: Μαριάννα Τουντασάκη. Βοηθός σκηνογράφου: Νεκταρία Ηλιάκη.

Πρωταγωνιστούν: Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Δημήτρης Γκοτσόπουλος και ο Γιάννης Ζουγανέλης.





Παίζουν:

Τραγούδι: Κώστας Τριανταφυλλίδης και όλος ο θίασος.

Εμφανίζονται (με αλφαβητική σειρά): Δημήτρης Γαλάνης, Ευθύμης Γεωργόπουλος, Μιχάλης Καζάκας, Παναγιώτης Καρμάτης, Αννα Μαρία Κατσουλάκη, Βασίλης Λέμπερος, Μάρκος Ξύδης, Βασίλης Παπαδημητρίου, Τάνια Ρόκκα, Μαριάννα Τουντασάκη, Γιώργος Τσούρμας, Γιώργος Τσουρουνάκης, Ιάσονας Χρόνης, Παντελής Ψακίδης.

Ορχήστρα: Βαχάν Γκαλστιάν (πνευστά), Αλέξανδρος Δημόπουλος (πλήκτρα), Δημήτρης Κούστας (ακορντεόν), Νίκος Μήλας (βιολί), Γιώργος Πουλιάσης (τύμπανα), Δημήτρης Σαββαΐδης (μπουζούκι), Δημήτρης Τριανταφυλλίδης (κιθάρα), Χάρης Χαραλάμπους (μπάσο).