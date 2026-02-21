Τραγουδώντας όλες τις πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης

Μιλά στον «Ριζοσπάστη» η Πολυξένη Καράκογλου για τη συναυλία της στις 27 Φλεβάρη και τον νέο της δίσκο

Με αφορμή τον τέταρτο προσωπικό δίσκο της πολυσχιδούς τραγουδοποιούσυζητήσαμε μαζί της για τα πράγματα που την εμπνέουν, για τις σημαντικές συνεργασίες της και την επερχόμενη περιοδεία της σε αρκετές πόλεις ανά την Ελλάδα και την Κύπρο. Πρώτος σταθμός της περιοδείαςτην

- Δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε τη συνέντευξή μας από τη συναυλία που σε λιγότερο από μια βδομάδα ανεβάζεις στην Αθήνα. Τι να περιμένουμε;

Πράγματι, την Παρασκευή 27/2 ξεκινάει το SOLO PROJECT. Ενα πρόγραμμα που θέλω πολύ καιρό να τολμήσω και να πραγματοποιήσω. Πιάνο, φωνή και ηλεκτρονικός σχεδιασμός. Μια προσπάθεια σύνδεσης και υπενθύμισης του πιο απλού. Ενας προς έναν να φτιάξουμε ένα σαλόνι σπιτιού και να τραγουδήσουμε όλοι μαζί.

Θα χαρώ πολύ να σας δω εκεί. Επειτα ξεκινάω την Περιοδεία. Πολύγυρος Χαλκιδικής, Κομοτηνή, Χαλκίδα, Κύπρος, Τρίκαλα, Λάρισα, Σέρρες, Θεσσαλονίκη είναι κάποια από τα μέρη που θα βρεθούμε σίγουρα και θα ανακοινώσω και καινούργιους σταθμούς.

- Από τη δική σου «Πρωτομαγιά» μέχρι το «Μονάκριβό μου», τι είναι εκείνο που «συνθέτει» την δημιουργό Πολυξένη Καράκογλου;

- Η ζωή είναι γεμάτη χρώματα. Αλλες φορές πιο μουντά, άλλες πιο λαμπερά και άλλες πιο γαλήνια. Η μουσική και ο στίχος, οι ιστορίες που σκαρφιζόμαστε με την Αθηνά έχουν πάντα μια αναφορά, ένα έναυσμα από την καθημερινότητα.

Προσωπικά είμαι ένας άνθρωπος που πεισμώνει με το άδικο, εμπνέεται από την ομορφιά και θέλει να τραγουδάει όλες τις αποχρώσεις και τις πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης στο σήμερα, καθώς όλες εμπεριέχουν πολιτική θέση και απόφαση.

- Πρόσφατα κυκλοφόρησες και το νέο σου άλμπουμ, «Υπόσχεση».

- Η «Υπόσχεση» αποτελείται από 9 τραγούδια που το καθένα από αυτά έρχεται να αποτυπώσει μια στιγμή, ένα συναίσθημα, μια κομβική στάση στη ζωή καθενός από εμάς.

Από την επανάσταση στη γονεϊκότητα και από ένα νανούρισμα για μια νέα ζωή στη βρώμικη δημοσιογραφία.

Είναι σε στίχους κυρίως της Αθηνάς Σπανού, δικούς μου και των Κοινών Θνητών στο τραγούδι «Μη Φοβηθείς», που λέμε παρέα. Η μουσική σε όλο το άλμπουμ είναι δική μου.

- Μια τελευταία ερώτηση... Από τις μέχρι τώρα συνεργασίες ποιες είναι αυτές που σε καθόρισαν;

- Η συνεργασία που με ταρακούνησε και άλλαξα τιμονιά ήταν με τον σπουδαίο Θάνο Μικρούτσικο. Χάρη σε εκείνον πήρα το θάρρος να βάλω μπρος την κυκλοφορία των τραγουδιών μου. Ηταν μεγάλη μου τιμή να ερμηνεύσω τα πολιτικά του τραγούδια λίγο πριν φύγει απ' τη ζωή.

Επειτα με τίμησε με την επιλογή του ο συγκλονιστικός Φώντας Λάδης και τραγούδησα τα ποιήματα «Τα τραγούδια του Νόμου και της Τάξης» που έχουν κυκλοφορήσει από τη «Σύγχρονη Εποχή» (μελοποιημένα κυκλοφορούν από τις εκδόσεις «Μετρονόμος») σε μελοποίηση του Γιώργου Κομπογιάννη.

Η συνεργασία που δένει με τον χρόνο όλο και περισσότερο και αποκτά καινούργιες υφές και βαθύ δέσιμο είναι η όμορφη ομάδα που συνεχίζουμε παρέα να φτιάχνουμε τραγούδια και εικόνες. Η Αθηνά Σπανού, ο Αλέξανδρος Κούρος, ο Μάριος Ιβάν Παπούλιας, ο Ακης Βαλεργάκης και η Ρουμπίνη Καρέλη. Συνεργάτες και σταθεροί συνοδοιπόροι πια.