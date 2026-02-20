ΣΕΗ

Σήμερα η μεγάλη απεργία για τη Σύμβαση!

Σήμερα είναι η μεγάλη απεργία των ηθοποιών. Μαζί τους απεργούν και οι μουσικοί, οι τεχνικοί και όλοι οι εργαζόμενοι στα θέατρα.

Στην τρίτη κατά σειρά απεργία τους μέσα σε λίγους μήνες το ΣΕΗ μαζί με όλο τον κλάδο απαιτεί υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με τις δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις του κλάδου (ΠΕΘ, ΕΝΘΕΠΑ), πρόβες πληρωμένες με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, αύξηση μισθού.

Με χθεσινή του ανακοίνωση το ΣΕΗ ενημερώνει ότι τα ποσοστά της απεργίας ήδη ξεπερνούν το 75%! Οπως σημειώνει:

«Απεργούμε γιατί ζητάμε τα αυτονόητα. Την υπογραφή μιας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που να εξασφαλίζει τα εργασιακά μας δικαιώματα.

- Πληρωμένες και ασφαλισμένες πρόβες.

- Εξασφαλισμένη διάρκεια εργασίας.

- Καλοκαιρινές περιοδείες με όρους που δεν θα εξαντλούν εμάς τους εργαζόμενους.

Για όλους αυτούς τους λόγους τα ποσοστά της απεργίας μας ήδη ξεπερνούν το 75%. Γιατί όλοι οι εργαζόμενοι ηθοποιοί έχουμε την ανάγκη να ζούμε από τη δουλειά μας και να μπορούμε να ασκούμε την τέχνη μας.

Ολοι έχουμε την ανάγκη να εργαζόμαστε με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να υπογραφεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας».

Παράλληλα καλεί στην απεργιακή συγκέντρωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 19.30 στη Βουκουρεστίου. Με ζεστό κρασί θα τους συμπαρασταθεί το Σωματείο Επισιτισμού - Τουρισμού. Θα τραγουδήσουν οι Dalkance (Κωνσταντίνος Μπιμπής, Γρηγόρης Ελευθέριου, Κωνσταντίνος Τσιμπούκης και Γιάννης Βουτσινάς). «Καλούμε όλους τους συναδέλφους και το κοινό μας να δώσουν το παρόν στην απεργιακή μας συγκέντρωση» σημειώνεται χαρακτηριστικά στο κάλεσμα.

Ενδεικτικά απεργούν: Θέατρο Παλλάς (Λόλα), Θέατρο Ηβη (Νίκος Ξυλούρης - Ο αρχάγγελος της Κρήτης), Θέατρο Ακροπόλ (ο αγαπητικός της βοσκοπούλας), Θέατρο Αθηνών (Cancel), Σύγχρονο Θέατρο (Το τρίτο στεφάνι), Θέατρο Γκλόρια (Σεσουάρ για δολοφόνους), Θέατρο Λαμπέτη (Η ληστεία της συμφοράς), Θέατρο Λαμπέτη (Το Κύμα), Θέατρο Δημήτρης Χορν (Μάρτυρας Κατηγορίας), Θέατρο Κνωσσός (ο Εχθρός του λαού), Ελληνικός Κόσμος -ΘΕΑΤΡΟΝ (Ούτε μπρος ούτε πίσω), Ελληνικός Κόσμος - ΘΕΑΤΡΟΝ (Το μεγάλο μας τσίρκο), Θέατρο Εμπορικόν (το ΚΕΙΚ), Αμφιθέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου (Γιοι και Κόρες), Θέατρο Αλκυονίς (Ταρτούφος), Θέατρο Κιβωτός (Η κουζίνα), Θέατρο Θησείον (Τα χρόνια της Αννί Ερνώ), Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Το καπλάνι της βριτρίνας), Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (CLEANSED), Θέατρο Σημείο (Αστερόσκονη), Θέατρο Αλάμπρα (Φλαντρώ), Θέατρο Τέχνης (ο κος Βρομύλος), Από Μηχανής Θέατρο (Ροδαφ'νον), Θέατρο Προσκήνιο (Δύο ή τρία πράγματα που ξέρω γι' αυτόν), Θέατρο Χώρα (Μέχρι να σβήσουν τ' άστρα), Θέατρο Αθηνά (Το όνομα), Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης (Ολα λάθος), Θέατρο Πορεία (Ο κουρέας της Σεβίλλης), Θέατρο Πορεία (Ηλέκτρα εντός), Θέατρο Radiocity (Το ακρωτήρι), Θέατρο Βεάκη (Βαρώνος Μινχάουζεν), Θέατρο Βεάκη (Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της), Θέατρο του Νέου Κόσμου (Αφηγήτρια ταινιών), Θέατρο Αριστοτέλειον (Δον Ζουάν), Θέατρο Πειραιώς 131 (Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις), Θέατρο Νέος Ακάδημος (Η φάλαινα), Θέατρο Ανεσις (Τζόνι Μπλε), Θέατρο Ανεσις (Οι βλαβερές συνέπειες του γάμου), Θέατρο Μουσούρη (Η συνάντηση), Θέατρο Ψυρρή (Ας περιμένουν οι γυναίκες), Θέατρο Ιλίσια - Βολανάκης (Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου).

Ενδεικτικά απεργούν σε συμπαράσταση: Θέατρο Τζένη Καρέζη (Εντα), Δημοτικό θέατρο Πειραιά (Ιβάνοφ), Θέατρο Μπέλλος («Απόψε κανείς δεν πεθαίνει» Σεξ - Βία - Εξουσία - Πίστη - Αγάπη), Θέατρο Επί Κολωνώ (Linda), Θέατρο Σταθμός (Απόντες), Iδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Κρότος), Θέατρο Nous - Black Box (Δεσποινίς Μαργαρίτα του Ρ. Ατάιντε - Θεατρική Ομάδα Κωφών «Τρελά Χρώματα»), Θέατρο Φούρνος (Ουρανός απ΄ άλλους τόπους - ρόδα στο μαντίλι), Θέατρο Arroyo (Nina Simone - 4 οκτάβες Ελευθερίας), Θέατρο Δίπυλον (1984 - George Orwell).